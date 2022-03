Fieldfisher factura 10,2 millones de euros y cierra 2021 con un incremento del 20 %

Jordi Ruiz de Villa, presidente de Fieldfisher España.

La firma internacional Fieldfisher ha cerrado 2021 con su mejor cifra de negocio en España de los últimos 15 años y ha alcanzado una facturación de doble dígito: 10,2 millones de euros. Con el impulso de áreas estratégicas como la de adquisiciones y fusiones (M&A), laboral, litigación, energía y TMT, la oficina española de Fieldfisher ha conseguido incrementar un 20 % su facturación respecto 2020. Todo ello en un año en el que el despacho ha dado un nuevo impulso a su plan estratégico con la incorporación de seis nuevos socios y dos of counsels. Este también ha sido el año en el que la oficina española ha abandonado definitivamente la marca JAUSAS para integrarse en Fieldfisher.

El plan, según el presidente de Fieldfisher España, Jordi Ruiz de Villa, es el de continuar con este ritmo ascendente y seguir creciendo a doble dígito para llegar a los 15 millones de facturación en tres años. Ruiz de Villa es optimista. De momento, apunta, "2022 ha empezado muy bien y se sigue la línea del año anterior, no hemos notado todavía el impacto que pueda tener la guerra en Ucrania". Además, desvela, "esperamos tener una o más de una incorporación de algún socio más, por lo que creo que batiremos el récord de 2021".

Plan estratégico

Para ello están apostando por continuar con un plan ambicioso de crecimiento. "Tenemos una clientela que nos pide que le demos servicio, nos pide equipo", señala Ruiz de la Villa. La apuesta por la generación de negocio internacional se traduce en un peso del 15 % del cliente extranjero en la cifra de ventas. "Nuestro Plan Estratégico 2021-2024 contempla seguir creciendo ya sea mediante la integración de boutiques legales como de socios de otros despachos para poder dar servicio a una clientela internacional cada vez más numerosa y que representa ya más del 15 % de la facturación del bufete”, afirma el presidente.

En este grupo de clientes internacionales, los países con más peso son, por orden, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia e Italia, aunque también están en Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Estados Unidos e Inglaterra copan el ranquin al representar el 80 % del negocio internacional, explica Ruiz de Villa. Es lógico, argumenta, "porque Fieldfisher es una red internacional que canaliza clientes americanos a través de Europa".

Ruiz de Villa añade que “en el ejercicio 2022 nos gustaría seguir creciendo en áreas como Fiscal, Compliance Penal, Fraud Litigation y asesoramiento a la empresa familiar.”

Equipo

En 2021 Fieldfisher España incrementó su equipo en más de 25 personas y siguió impulsando el partnership con la incorporación de seis nuevos socios: dos en las áreas de Restructuraciones e Insolvencias, dos en Mercantil/M&A, uno en Bancario y Financiero, y uno en TMT. Además, se sumaron dos nuevos of counsels en M&A y laboral, respectivamente.

En un tiempo en el que se pone el foco en la atracción y retención de talento, Ruiz de Villa asegura que su filosofía, que refleja el lema de la firma “A firm built around people” tiene más que ver con la flexibilidad para que cada abogado esté a gusto y pueda ser más productivo, que con el señuelo de un salario muy generoso pero que esconde truco. "Nosotros no competimos con salarios inflacionados", afirma. Conscientes de que captar excelencia, sobre todo en los estadios iniciales de la carrera, es muy difícil, "lo que intentamos es generar equipos flexibles y facilitarles un paquete que incluya formación, cercanía al socio, horarios adaptados, etc".

Oportunidades en 2022

La crisis derivada de la guerra de Ucrania y el enorme impulso que se va a dar a las energías renovables, afirma Ruiz de Villa, "es una oportunidad". La firma espera un incremento de actividad en las áreas de energía, M&A y refinanciaciones, así como en insolvencias, reestructuraciones y ventas de unidades productivas. Creemos que seguirá habiendo mucha inversión extranjera en busca de oportunidades y de modelos de crecimiento, así como mucha actividad en litigación de empresas.

Este nicho de negocio no solo comprende el de los fondos que se van a dedicar a las energías renovables. También, apunta Ruiz de Villa, "hay una gran actividad en materia de coberturas de precios de energía". Un campo en el que Fieldfisher España está trabajando en varios dictámenes y trabajando tanto con compañías tanto productoras como comercializadoras.