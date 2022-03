Que nadie te moleste en Facebook: así puedes bloquear usuarios

Seguro que hay algunos usuarios en Facebook que no dejan que navegues tranquilo cuando revisas las publicaciones que hay en la red social. Ya sea debido a que te mandan mensajes o que te etiqueta constantemente en sus publicaciones. Existe una forma de acabar con esto de forma sencilla: bloquearlos para que dejen de incordiar.

En la propia red social se incluye todo lo necesario para hacer esto, por lo que no es nada complejo conseguir el objetivo del que hablamos. Eso sí, debes tener muy en cuenta que cuando haces esto existen algunas consecuencias asociadas, como por ejemplo que el contacto en cuestión desaparece de tu lista de amigos. Pero, esto, posiblemente sea el menor de los problemas llegado el caso, ¿verdad?

Pasos que dar para bloquear a contactos en Facebook

Te recomendamos que para seguir las indicaciones que verás a continuación utilices el cliente para navegador de Facebook (pero la aplicación para dispositivos móviles también permite realizar bloqueos de usuarios). Lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Accede a tu perfil de Facebook de modo habitual con tus credenciales.

Ahora lo que tienes que hacer es localizar al contacto que deseas bloquear, para lo que puedes usar el cuadro de búsqueda que hay en la zona superior de la pantalla (se abre pulsando en el icono con forma de lupa que hay a la izquierda). Escribe su nombre y pulsa en su perfil.

En la pantalla aparece la información de la persona en cuestión y, en este momento, tienes que buscar en la zona derecha un icono que tiene como imagen tres puntos y se desplegará entonces un menú contextual.

Entre las opciones que aparecen tienes que seleccionar la última que se llama Bloquear y, luego, confirma que es lo que deseas hacer.

Como has podido ver no es nada complicado conseguir el objetivo deseado en Facebook y, por suerte, si te has equivocado o quieres cambiar lo que has hecho puedes conseguirlo, ya que el proceso es completamente reversible.

Cómo quitar el bloqueo a un usuario

Los pasos para hacer esto y eliminar el bloqueo a un conocido, son los que te indicamos a continuación: