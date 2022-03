2

Camaleónicas

La edición limitada One Way está inspirada en la colección más casual, combinada con la personalidad y el estilo más marcado de D.Franklin. Las One Way Multi UV, perfectas para todo tipo de nuevos caminos, son un modelo de street style que combina las tendencias actuales con los acabados y detalles más originales. Fabricadas en lona de color blanco, su apariencia en tonos claros cambia totalmente cuando les da la luz del sol, sacando su lado más colorido en amarillo, magenta y azul. Precio: 44,99 euros.