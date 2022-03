Desveladas novedades de la Xiaomi Mi Band 7, ¿romperá el mercado?

Uno de los wearables que todavía no ha debutado este año es la Xiaomi Mi Band 7. Esta pulsera será, con toda probabilidad, la que más se venda en las tiendas… pero ahora mismo cuenta con una competencia muy fuerte debido a los modelos que ofrecen compañías como por ejemplo Amazfit o Huawei. El caso es que se han conocido varias de las novedades que incluirá, y las cosas pintan muy bien.

Una de las cosas que se apunta es que con toda probabilidad la smartband, de nuevo, aumentará el tamaño de su pantalla. Y, esto, lo logrará sin tener que cambiar su formato y, también, sin bajar la calidad de imagen que ofrece, ya que la resolución será de 490 x 190 píxeles. Lo cierto es que todavía es posible aprovechar la firma alargada del panel AMOLED que tendrá la Xiaomi Mi Band 7, y esto permitirá que se pueda aumentar la cantidad de información que se muestra y conseguir esferas mucho más atractivas.

Entre los avances que se darán en lo referente a la pantalla, estará la posibilidad de incluir un Always on Display (AOD) mejorado. Esto permitirá a los desarrolladores optimizar lo que se ve cuando la pulsera está en funcionamiento y, además, a ahorrar energía, ya que no sería necesario encender el panel cuando se gira la muñeca. Por lo tanto, es seguro que la autonomía de dos semanas se mantendrá e, incluso, podría mejorar gracias a esto.

Contará con mejoras internas

Otra de las cosas que llaman la atención entre las novedades que apunta a tener esta pulsera inteligente comparada con la generación que hay actualmente en el mercado es que contará con elementos más para ser de gran ayuda a la hora de reconocer la actividad física. Hablamos de la inclusión de un GPS, algo que sería la primera vez que ocurre en la smartband de Xiaomi, y ayudaría bastante a conocer las rutas que se hacen al andar o correr. Eso sí, esto acercará peligrosamente a la Xiaomi Mi Band 7 a que pueda ser considerada casi un reloj.

Aparte de la inclusión de alarmas inteligentes que se podrían configurar con sucesos, como por ejemplo si se detecta que el pulso sube a más de cierta cifra (ideal para prevenir problemas de salud), también se indica que se podrá ir despertando al usuario de forma progresiva 30 minutos antes del sonido de que llegue el momento de levantarse. Veremos cómo se consigue esto, pero todo apunta que sería mediante pequeñas vibraciones constantes.

Lo cierto es que lo que se ha conocido que ofrecerá la Xiaomi Mi Band 7 es bastante positivo, más si no sube el precio mucho (algo que ocurrirá por tener una pantalla más grande y, en especial, por integrar un GPS). Lo que, por ahora, no parece que se tenga intención por parte del fabricante es incluir lo necesario para acceder a los asistentes de voz… algo que sí permiten algunos modelos que son competencia, como por ejemplo la Amazfit Band 5. Aunque, eso sí, pueden existir sorpresas.