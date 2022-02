¿Quieres esconder las fotos de tu iPhone? Así puedes conseguirlo

Puede ser que tengas algunas fotos que no deseas que nadie pueda ver si les dejas tu iPhone. Los motivos para esto pueden ser variados, pero el caso es que más de uno puede necesitar conseguirlo. Pues bien, te vamos a contar cómo lograrlo sin apenas esfuerzo y de forma completamente gratuita.

El motivo para esto es que en el propio sistema operativo iOS se incluyen las herramientas necesarias para conseguirlo. Por lo tanto, no tendrás que dar uso a una aplicación de terceros… algo que puede ser muy importante debido a que no deseas confiar en otros que no sea Apple. ¿Y qué es lo que tienes que utilizar? Pues la app Notas que se incluye por defecto en el desarrollo de la compañía de Cupertino.

Pasos para ocultar las imágenes

Lo cierto es que, a todo lo que hemos indicado, hay que decir que la sencillez es realmente alta por lo que en apenas unos pocos minutos tendrá todo hecho. Y, además, también tienes la posibilidad de añadir una capa de protección adicional mediante el uso de una contraseña. Esto es lo que tienes que hacer:

Entra en la aplicación de visualización de las fotos que usas y selecciona las imágenes que deseas ocultar.

que deseas ocultar. Ahora aprovecha la opción Compartir de forma habitual y, entre las opciones que aparecen, selecciona Notas .

de forma habitual y, entre las opciones que aparecen, selecciona . Tienes que esperar a que se complete en envío y, entonces, abre la aplicación Notas y, en la pantalla principal selecciona las fotos. A continuación, lo que tienes que hacer es pulsar en el icono que tienes tres puntos y debes utilizar la opción que tiene un candado para establecer u bloque por contraseña (debes crearla, claro).

para establecer u bloque por contraseña (debes crearla, claro). Llega el momento de eliminar las fotos del almacenamiento del teléfono mediante el empleo de la aplicación de galería que más te guste.

las fotos del almacenamiento del teléfono mediante el empleo de la aplicación de galería que más te guste. Habrás finalizado y las imágenes en cuestión ya no podrás ser vista por nadie que no sepa la contraseña que has establecido.

La verdad es que ocultar las fotos que quieras de miradas indiscretas en los iPhone es algo de lo más sencillo y, esto, es una ventaja que permite iOS que creemos que es muy positiva. Además, puedes deshacer lo que has hecho de forma sencilla compartiendo de nuevo las imágenes, pero realizando el camino contrario.

Es posible utilizar aplicaciones específicas para conseguir esto como por ejemplo Dropbox, pero lo cierto es que es de lo más recomendable aprovechar las muchas y buenas opciones que tiene el sistema operativo que se incluye en el conocido teléfono de Apple.