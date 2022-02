Apple lanza una nueva versión de macOS que hará tu ordenador más seguro

Si tienes un ordenador portátil o de sobremesa de Apple hay buenas noticias para ti, ya que la compañía de Cupertino ha lanzado una nueva actualización de su sistema operativo macOS. Concretamente, para la versión Big Sur de su desarrollo. Las mejoras que incluyen se centran de forma concreta en mejorar la seguridad de los equipos.

La nueva versión del sistema operativo es la 11.6.4, y su despliegue ya ha comenzado a nivel mundial -y por los datos que se tienen, en España ya es posible conseguirla de manera habitual-. Curiosamente, esta nueva entrega ha llegado tan solo dos semanas después de que Apple suministrará la anterior mejora para su trabajo para todo tipo de ordenadores. Esto no suele suceder tan rápido generalmente, por lo que es lógico pensar que las mejoras son lo suficientemente relevantes para que esto haya sucedido.

Un ejemplo de lo que decimos es que en las notas que ha suministrado la propia compañía norteamericana se indica que la recomendación es que se proceda a la instalación de la actualización por parte de todos los usuarios lo antes posible. El motivo es que se incluyen mejoras en la seguridad de macOS que son de gran importancia. Concretamente, se optimiza todo lo que tiene que ver con la privacidad como con la protección de los datos que se tienen guardados en los ordenadores. Y, esto, ya es los suficientemente relevancia.

Mejoras en la estabilidad

Las correcciones concretas no se han indicado por parte de Apple, pero todo hace suponer que serán las mismas que hace unos días llegaron a las versiones Catalina y Monterey de macOS. Aparte, lo que sí es seguro es que no hay mejoras importantes en lo que tiene que ver con las características del sistema operativo, por lo que esta mejora está centrada en aumentar la seguridad de los usuarios.

Apple

Lo que sí se ha comunicado es que con la nueva versión del sistema operativo se aumenta también la estabilidad en su funcionamiento, algo que siempre viene bien debido a que esto asegura que no se tendrán problemas al utilizar el ordenador. Por lo tanto, es una excelente idea proceder a la descarga e instalación.

Cómo se puede instalar esta nueva actualización

No hay que hacer nada que sea diferente a lo habitual, por lo que únicamente tienes que ir a las Preferencias del sistema y, allí, acceder al apartado llamado Actualizaciones de software. Si no aparece la nueva versión de macOS, lo que tienes que hacer es una búsqueda manual. Entonces, ya podrás indicar al equipo que proceda a su descarga e instalación (no tienes que dejar de usar el ordenador por ello, ya que esto se realiza en segundo plano). Así de sencillo es todo.