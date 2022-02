La próxima locura de WhatsApp: llegarán las fotos de portada

Después de filtrarse las novedades que llegarán a la cámara de WhatsApp, se acaba de conocer otra de las cosas que en un futuro cercano van a ser parte de la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial. Y estas tienen que ver con las opciones de personalización de las cuentas de los usuarios, algo que siempre gusta.

La mejora permitirá añadir una imagen de portada para que sea mucho más sencillo e intuitivo reconocer una cuenta. Por este motivo, hablamos de una novedad que será parte de WhatsApp Business por el momento. Y esto tiene todo el sentido del mundo, ya que para las empresas es muy importante que se les reconozca de forma fácil y rápida (y que mejor para ello que poder colocar su logo o similar en el fondo de la información de la cuenta).

Curiosamente, según la información que se ha conocido, no se tiene plan alguno -al menos por el momento- para que esta nueva función que ya es parte de algunas versiones de prueba llegue a la aplicación para los usuarios finales. Evidentemente, esto no es algo definitivo, y posiblemente con el paso del tiempo cambie la situación (y no sería nada extraño, ya que esto es mucho más habitual de lo que se piensa).

Cuáles son los cambios de esta nueva función de WhatsApp

Lo que se permitirá es utilizar una imagen que se tiene en el dispositivo móvil (también será posible hacer una con la cámara del terminal), para utilizarla como imagen de portada. Esta se ubica en la zona superior, justo detrás del icono que identifica la cuenta. De esta forma, cualquier persona que visite el perfil que disponga de la nueva funcionalidad podrá ver este nuevo añadido. Una buena posibilidad para, por ejemplo, añadir la información de contacto directo.

Para que todo sea muy sencillo, se incluye también un nuevo icono con la imagen de una cámara que será el que se tendrá que usar para subir la portada de la cuenta. Además, también se ha confirmado que independientemente del dispositivo que utilices, ya sea iOS o Android, la nueva información será compartida y cualquier usuario podrá ver el añadido. Es decir, que será una novedad multiplataforma.

Por el momento no hay fecha para la llegada de las portadas para la versión estable de WhatsApp Business, por lo que no queda otra que esperar que la compañía decida hacerla oficial una vez que ha confirmado su buen funcionamiento en los canales de prueba que tiene. Un buen añadido que para muchos puede ser importante para su cuenta de empresa, debido a que puede añadir información de forma sencilla con la imagen utilizada. Eso sí, esta implementación se parece bastante a lo que actualmente existe en Twitter, ¿verdad?.