Cómo añadir un ‘widget’ en el iPhone recordándote cuándo debes tomarte las pastillas

Dependiendo de la edad que tengas es muy posible que debas tomarte a diario alguna que otra pastilla. En el caso de los jóvenes por pequeñas enfermedades puntuales, o lesiones, y en el de los más adultos, pues porque llega un momento en el que comienzan a aparecer achaques importantes que hay que controlar todos los días tomando los mismos medicamentos. Una y otra vez.

El caso es que hay personas que son extremadamente organizadas y no dejan un solo día sin tomar lo que deben, y otras, pues no llegamos a tanto y necesitamos de una ayudita por parte de alguien. Y como no es cuestión de apuntar en lápiz y papel cuándo toca tomarse la siguiente pastilla, vamos a recurrir a una aplicación que en el caso del iPhone, tiene un utilísimo widget y todo.

¿Cómo gestionamos las pastillas?

La aplicación en cuestión se llama "Píldora App: Recordatorios", y va precisamente de eso. No te va a decir lo que tienes que tomar y cuándo, sino que debemos ser nosotros los que se lo indiquemos para que nos lo recuerde. Para ello os la tendréis que bajar de la App Store y comenzar a crear vuestro perfil: nombre, foto o icono representativo y, lo más importante, fichas para cada medicamento con datos sobre si se trata de un tratamiento temporal o crónico, por aquello de crear alertas sine die.

Añade un 'widget' con recordatorios de medicinas.

Además de las pastillas que debemos administrarnos, la aplicación nos permitirá configurar las veces que hay que tomarlas al día, señalando la hora entre cada toma. Si es una pastilla contra los mareos, que debéis ingerir cada ocho horas, lo pondréis en esta app para que más tarde, en el widget, nos aparezcan los iconos de cada una de ellas y, sobre todo, nos avise con un pequeño recordatorio.

Es importante decir que el widget nos servirá de vistazo rápido para saber cuántas nos quedan por ingerir en esa jornada, ya que al tocarlo iremos a la aplicación donde ya podemos indicar si la hemos tomado o no. En el instante que lo hagamos, veremos los iconos de esas medicinas teñirse de un color verde en señal de que nos la hemos administrado en su momento, o rojo, como indicador de que la toma se nos ha olvidado.

La aplicación es gratuita para un uso individual, pero si necesitamos más perfiles y desbloquear ciertas funciones para llevar el control de otras personas, entonces tendremos que realizar un pago de alrededor de 18 euros para todo un año. Si preferimos quedarnos con la app para toda la vida, sin restricciones, el coste aumentará hasta los 59.