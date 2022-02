Gullón se volcará en crecer en el exterior tras caer la opción “histórica” de comprar Siro

Galletas Gullón redoblará su apuesta por el exterior, en vistas del estancamiento del negocio doméstico y tras descartar, en noviembre pasado, la adquisición del negocio galletero de la también castellanoleonesa Siro.

“Era una oportunidad histórica”, como reconoce el director general de Gullón, Juan Miguel Martínez Gabaldón, en conversación con este periódico. La operación tuvo que descartarse por los problemas de competencia que suponía. “Era un interés legítimo, con intención de crear un gran grupo nacional, sólido, con fuerza en el Reino Unido, México... Se estudiaron todas las posibilidades, pero prácticamente suponía tener el 100% de la capacidad productiva de marca para terceros”. Fue la francesa Biscuit International la que acabó entrando en el capital de Siro.

A partir de ahí, la mirada del grupo se enfoca al exterior. El ejecutivo explica que el sector galletero ha reducido en un 5% su volumen de ventas en España. “El mercado nacional lleva décadas sin crecer, la población tampoco lo hace. El futuro del crecimiento está en la exportación”, dice Gabaldón.

El futuro y el presente, porque los resultados de Gullón en 2021 confirman esta tendencia. Sus ingresos alcanzaron los 419 millones de euros, un 2,5% más que en 2020 y un nuevo récord para la compañía de Aguilar de Campoo, que encadena 20 años de crecimiento. En 2021, este vino por las ventas al exterior, que suponen el 40%, mientras que en España se contrajeron. Un ejercicio “atípico”, por esa caída del mercado nacional y los mayores costes logísticos, energéticos y de las materias primas.

Costes disparados

“Llevo 35 años dirigiendo la empresa y no había visto nunca una situación así. No ha habido ni un solo coste que no haya subido de forma espectacular”, describe Gabaldón. “Hemos mirado todos los costes para poder amortiguarlo, pero es imposible de frenar”. Por ello, reconoce, Gullón ha tenido que subir precios. “Tiene que haber un equilibrio. Este es un sector muy competitivo y con márgenes pequeños, y las empresas tienen que poder subsistir”.

Esto ha afectado a la rentabilidad del grupo. En el último trimestre, el margen bajó. No hemos tenido más beneficio que el año anterior”, dice el director general, quien asegura no poder detallar aún los resultados.

Este ve posibilidad de que pronto el mercado exterior suponga la mitad de la facturación, aunque no será en 2022 toda vez que persistan los problemas logísticos globales. Para ello, la compañía está “vigilante” ante posibilidades de compras que se presenten. “Nuestro futuro está volcado en el exterior. A la familia, y a mí también, nos gustaría que todo lo que se venda se produzca en Aguilar. Pero el futuro está por escribir y hay que estar pendientes de estudiar todo. Nuestro futuro ya no es España. Necesitamos mercados exteriores”.

Sobre todo en Europa, donde “la industria galletera está sin concentrar. Hay seguridad jurídica, monetaria... lo normal es mirar ahí”. Gullón ya tiene filiales en Portugal, Italia y Francia, además de en el Reino Unido, ya fuera del mercado comunitario.

Lo que está descartado es cualquier operación de entrada de terceros inversores en el grupo. “Jamás hemos entrado ni entraremos en procesos de este tipo. Tenemos una responsabilidad con la comarca. Estamos en el medio rural. Las decisiones y la forma de entender la empresa, de disfrutarla, de crear empleo digno, se basan en una responsabilidad social tremenda. No podemos poner en peligro el patrimonio familiar, ni los empleos, ni la riqueza de la zona”, resume.