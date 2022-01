3

'Infectado' - David Muñoz/Manuel Meseguer

Cuando Nacho empieza a tratarse para intentar curarse de la hepatitis C, la medicación no solo le deja destrozado, sino que altera su personalidad. Estalla a la mínima y no es capaz de callarse ni una. Esta novela gráfica es la historia de Nacho, pero está basada en lo que le ocurrió a Muñoz. Precio: 14,25 euros.