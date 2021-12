Estas son las apps mejor valoradas en la Microsoft Store en todo el 2021

La Microsoft Store ha mejorado bastante su estética y contenido en los últimos años, situándose como una herramienta bastante útil para los usuarios de Windows. Sobre todo, en la última actualización de Windows 11, se ha podido ver como la Store ha adquirido un diseño totalmente renovado, así como una feed llena de aplicaciones útiles para el día a día. Por eso, te traemos una serie de las mejores apps para la Microsoft Store con las que seguro, a alguna le podrás sacar provecho y que son de lo mejor valorado en todo el año 2021 en cuanto a nivel de críticas.

Photoshop Express

Nunca antes había sido más fácil tener la aplicación de Photoshop para ordenador. Es la número uno en edición de fotografía, de eso no hay ninguna duda. Ahora podrás tenerla descargada en tu ordenador de forma gratuita, aunque claro, las opciones no son las mismas que en la de pago. Lo que sí tendrás son bastantes opciones y filtros para mejorar las fotografías, así como mejorar aspectos… No hay duda de que su utilidad es evidente.

Podrás descargarla en este link.

TranslucentB

Imagina que tu barra de tareas se vuelve completamente transparente. Con esta aplicación lo conseguirás fácilmente. Podrás ver los iconos de la barra de tareas flotar tras el fondo que hayas elegido, ya que será completamente invisible. Es una opción minimalista y muy acertada en cuanto a diseño.

Podrás descargarla en este link.

LibreOffice

App

No hay duda de que esta es una de las mejores apps que vas a poder encontrar en la Microsoft Store. Si no quieres pagar la licencia original de Microsoft Office, descargar LibreOffice es una de las opciones más viables. Si buscas un procesador de textos, hoja de cálculos, presentaciones, diagramas, base de datos y editor de fórmulas de código abierto, entonces descarga inmediatamente esta app.

Podrás descargarla en este link.

Windows File Recovery

Esta aplicación funcionará por comandos, algo similar, sino muy parecido al propio CMD de tu Windows, que en esta ocasión te permitirá recuperar archivos que hayan sido borrados por error, dentro de las posibilidades existentes.

Podrás descargarla en este link.

Bluetooth Audio Receiver

Se trata de una aplicación oficial de Microsoft, y su utilidad reside en poder escuchar música de otros dispositivos directamente en tu ordenador conectándolos a través de Bluetooth. Tan solo tendrás que emparejas el dispositivo que estés utizando al ordenador (debes conocer primero si tu ordenador tiene Bluetooth instalado, o podrás hacerlo mediante un conector USB tipo Bluetooth) y reproducir todo lo que tengas en tu móvil pero en tu ordenador, así de simple.

Podrás descargarla en este link.