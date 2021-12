Cómo cambiar el tono de tu timbre inteligente Ring para que suene a Navidad

Ya tenemos aquí las navidades. Un poco movidas por culpa de la Covid-19, que sigue condicionándonos la vida después de casi dos años, pero al menos con la misma ilusión y ganas de pasarlo en familia. Sobre todo tras las restricciones de 2020 en las que muchos se vieron obligados a verse durante la cena gracias a una videoconferencia.

El caso es que como este año sí que podrán venir familiares y amigos a casa, estamos ante la ocasión perfecta para teñir el ambiente del hogar con un aire mucho más navideño y, la mejor forma de hacerlo, comienza con el timbre de la casa. Desde el primer acorde que se escuche cuando una visita aterriza en la puerta.

Vamos a cambiar de tono

Los timbres inteligentes en general, pero los Ring en particular, tienen una característica muy divertida y es que permiten cambiar a demanda el sonido del tono de la casa en el chime. El chime no es otra cosa que el aparato que reproduce el sonido cuando llaman desde el aparato exterior y, como en el caso de los móviles, tiene un catálogo muy extenso de alternativas para definir. Decir, por cierto, que cuando hagamos el cambio, ese sonido solo se escuchará dentro de la casa ya que fuera se mantendrá el que suelen traer por defecto los modelos de Ring. Por aquello de no dar demasiado la nota.

Cambia el tono de tu timbre Ring.

Así que para cambiar ese tono de llamada del timbre, lo que debemos hacer es ir a la aplicación de Ring y, arriba a la izquierda en las tres líneas horizontales, pulsar para acceder al menú de "Dispositivos". Allí os aparecerá el timbre principal y el chime justo debajo. Tocamos en este último. A continuación elegimos "Config. de Audio" para ir a otra pantalla donde veremos la función "Tonos de Chime".

Por último, tras pulsar, aparecerá la lista completa de tonos disponibles que podemos seleccionar y prácticamente abajo del todo veréis los enfocados directamente en la Navidad. Nosotros vamos a coger el de "Jingle Bells", pero también contáis con otro muy divertido que emula las risas de Papá Noel ("Ho Ho Ho!) o "Dreidel Dreidel". Da igual el que cojáis, la idea es que al final, cuando llegue una visita a casa, desde el primer acorde del (siempre molesto) timbre, ayude a teñir de ilusión y felicidad estos días en los que, al menos, tendremos el calor de los amigos y la familia para acompañarnos.