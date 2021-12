7

Se suspende la feria de arte de Maastricht

The European Fine Art Foundation anunció este miércoles que la 35ª edición de Tefaf Maastricht, prevista inicialmente para los días 12 a 20 de marzo de 2022, se ha pospuesto debido a la creciente preocupación por la inestabilidad del Covid a nivel mundial. Los organizadores están estudiando posibles fechas alternativas en 2022. La decisión ha sido tomada por el consejo de administración y el comité ejecutivo, compuesto por 13 galeristas, que representan los intereses de los expositores de la feria, y por siete no galeristas. El presidente de la feria, Hidde van Seggelen, señaló que “ha sido una decisión no deseada, pero necesaria”. En este sentido, enumeró varias preocupaciones, además de la salud y la seguridad, como la naturaleza impredecible de la crisis sanitaria y el importante riesgo financiero si se llegase a cancelar la feria.