Los fans de ‘Friends’ se despiden de Gunther

El actor James Michael Tyler, conocido por interpretar el papel de Gunther en el serie ‘Friends’, falleció este domingo a los 59 años como consecuencia de un cáncer de próstata que le diagnosticaron en 2018. En la serie, Gunther era el camarero y gerente de la cafetería Central Perk, en la que los protagonistas pasaban gran parte del tiempo. A pesar de su enfermedad, Tyler continuó trabajando y protagonizó dos cortometrajes The Gesture and the Word y Processing, con los que ganó premios al mejor actor en algunos festivales de cine. El pasado mes de mayo, Tyler hizo una corta aparición en la reunión especial de ‘Friends’ a través de videollamada.