WhatsApp trabaja en una función que te permitirá grabar mejores notas de voz, ¿cómo?

Las notas de voz son un recurso más que eficaz para enviar mensajes a través de WhatsApp: nos permiten explicarnos mejor ante los demás, durante el tiempo que necesitemos y, lo más importante, dar el tono justo a la conversación, para que quede claro ante los demás que no estamos diciendo nada de mala gana o con otra intención diferente.

Eso sí, como gran obstáculo, las notas de voz tienen la obligación de que quien recibe esos mensajes es recomendable que tenga unos cascos conectados. Al menos si no quiere que todo lo que digamos se escuche en la habitación, autobús o vagón de metro en el que nos encontramos. Pero a pesar de este pequeño inconveniente, está claro que las notas de voz son un contenido cada más utilizado por grandes, pequeños y mayores.

¿Pausar la grabación sirve de algo?

Lo que han encontrado los chicos de WABetaInfo es que WhatsApp ha incluido en las versiones beta de la aplicación para Android una nueva función que solo nos aparece cuando queremos grabar una nota de voz, y que tiene forma de botón de "stop". Es decir, que en cualquier momento, si vemos que nos quedamos sin nada que decir, podemos detener eso que estamos grabando para continuar más adelante.

De esta forma cuando nos confundimos, o estamos a punto de decir algo que no queremos, no es necesario tener que volver a grabar el mensaje completo y, con detener lo que estamos registrando, es posible continuar en el mismo punto para completarlo más rápidamente. Y no solo ganamos el tiempo que nos ahorramos con cada nueva toma, sino que lo hacemos dejando solo lo que realmente queremos que contenga esa nota de voz.

Como podéis ver en el vídeo que tenéis más arriba, cuando nos ponemos a grabar una nota de voz aparecerá un botón de "stop" en la parte inferior que, al pulsar, detendrá la grabación. A continuación podremos reanudar ese proceso pulsando otra vez sobre el micrófono rojo para seguir con el mismo archivo que tenemos esperando a terminar. Así, será posible repetir ese proceso tantas veces como necesitemos hasta dejar una nota de voz perfectamente construida. Lo último que tenemos que hacer es, obviamente, pulsar en el botón de envío que os aparecerá abajo a la derecha.

De momento esta función está incluida dentro de las últimas versiones de la release beta de Android por lo que podría demorarse algunas semanas o meses antes de llegar a nuestros dispositivos. Así que toca esperar.