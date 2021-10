YouTube ya permite activar los subtítulos para todos los vídeos en directo

Es una de las batallas que YouTube lleva disputando desde hace algunos años, que los usuarios de su plataforma, sin mirar de dónde sean o qué idioma hablen, puedan ver y comprender cualquier vídeo que se publique para, así, extender todavía más la influencia de cualquier contenido más allá de los límites del país en el que fue creado.

Y para conseguirlo, nada mejor que desarrollar tecnologías de subtitulado en tiempo real, que es de lo que van estos cambios que YouTube ha decidido extender a todas las cuentas del mundo mundial. Así que si eres un creador de contenido y quieres abrirte una pequeña audiencia global, esto que acaban de anunciar los norteamericanos te va a interesar (vaya, rima).

Actívalos y a ver qué entiende YouTube

Estos subtítulos en directo no son otra cosa que una tecnología capaz de escuchar todo lo que se dice en el vídeo y convertirlo en un texto que se imprime sobre la parte inferior del fotograma. Aunque es de valorar el esfuerzo que hay detrás, y que ha costado que llegue a todas las cuentas, lo cierto es que esa traslación del sonido al texto no suele ser perfecta y no está exenta de pequeños errores pero, por regla general, transmite el espíritu de lo que se dice.

Menú para creadores donde activar los subtítulos. YouTube

Hasta ahora esta función dejaba fuera a todos los canales con más de 1.000 suscriptores, que tenían que conformarse con esperar a alcanzar esa cifra. Ya no hará falta porque todas las cuentas que operan dentro de YouTube tienen habilitado este control para comenzar a mostrar esos subtítulos con todo lo que se dice en pantalla. Algo que vendrá de perlas a aquellas personas con problemas auditivos o a las que estén aprendiendo un idioma y entiendan mejor las cosas leídas que escuchadas.

Eso sí, de momento esos subtítulos automáticos solo alcanzarán a 12 idiomas, entre los que se encuentra el español y el inglés pero también japonés o turco. La idea es, como os avanzábamos antes, que prácticamente cualquier contenido pueda ser universal y perfectamente visto y entendido por usuarios de otras latitudes que simplemente se dejan llevar por un buen vídeo. Estas funciones deben añadirse todas a través del panel del creador en YouTube Studio para que, más tarde, los usuarios puedan activarlos en el vídeo. De momento todos los cambios están presentes en la versión web y también han comenzado a llegar a las apps de iOS y Android, por lo que si tienes un canal y quieres una mayor difusión (al menos la posibilidad), ya sabes lo que debes ir activando.