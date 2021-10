6

Omega muestra los relojes de James Bond

Hasta el 23 de octubre, la boutique Omega de Madrid ofrecerá a todos los amantes de la saga James Bond una recopilación de los relojes lucidos por el agente secreto más famoso del mundo en sus últimas películas. En la exposición se pueden ver los modelos que han llevado los distintos actores que han interpretado al agente 007: Pierce Brosnan en 'GoldenEye' (1995), en 'Tomorrow never dies' (1997), en 'The world is not enough' (1999), en 'Die another day' (2002); y Daniel Craig en 'Casino Royale' (2006), 'Quantum of Solace' (2008), 'Skyfall' (2012), 'Spectre' (2015) y 'No time to die'. Esta última se estrenó el pasado 1 de octubre. En ella, el actor británico luce un Omega Seamaster Diver 300M 007 Edition, diseñado en función de las necesidades militares de Bond.