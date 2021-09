Xiaomi está trabajando en un teléfono móvil con pantalla 4K

El fabricante asiático no para de presentar nuevos teléfonos móviles. Hace poco te hablamos del Xiaomi Civi, un terminal que destila calidad por cada uno de sus poros gracias a un diseño que será el centro de todas las miradas. Y ahora acaba de pasar por TENAA un nuevo dispositivo que ofrece unas prestaciones de altura. Más que nada porque es el primer Xiaomi con pantalla 4K.

Tal y como han descubierto los compañeros de GSMArena, un teléfono Xiaomi con número de modelo 2109119BC acaba de pasar por la agencia de certificación China, pudiendo ver parte de su diseño además de algunas características.

Así será el primer teléfono Xiaomi con pantalla 4K

Lo cierto es que TENAA no muestra todos los detalles del terminal, pero sí que podemos ver algunos datos muy interesantes. Respecto al apartado estético, estamos ante un smartphone que guarda un gran parecido con el Xiaomi 10T Pro, especialmente en la parte trasera con un módulo de cámara muy característico. Con unas dimensiones de 58 mm de largo, 71,5 mm de ancho y algo menos de 7 mm de grosor, y un peso de 166 gramos, estamos ante un terminal compacto pese a su diagonal de pantalla.

Decir que contará con un puerto USB Tipo C, como era de esperar, pero prescinde del conector de 3.5 mm para auriculares. Y ojo, que no figura la cámara frontal ni perforada ni integrada en un notch. Es muy pronto para aventurar, pero este teléfono Xiaomi 4K podría esconder el módulo de la cámara frontal debajo de la pantalla. Eso sí, de momento no son más que conjeturas, por lo que habrá que esperar a su presentación oficial. O a que se filtre más información al respecto…

Diseño del teléfono Xiaomi 4K TENAA

Pasando a las características de este enigmático teléfono de Xiaomi, el elemento más destacable lo vemos en su sorprendente pantalla, formada por un panel OLED con una diagonal de 6,55 pulgadas además de ofrecer una resolución de 3.840 x 2.160 píxeles para presumir de ser el primer teléfono con pantalla 4K del fabricante con sede en Pekín.

¿Y qué pasa con el resto de características? Pues que parece ser que montará un procesador de ocho núcleos, muy probablemente un Snapdragon 778G, además de hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

También se sabe que contará con un sistema de triple cámara en la parte trasera y que presumirá de un sensor principal de 64 megapíxeles acompañado de dos sensores secundarios (seguramente gran angular y telefoto) de 8 megapíxeles cada uno.

No nos podíamos olvidar de la batería de 4.400 mAh que montará este teléfono Xiaomi con pantalla 4K. Un componente de gran capacidad para garantizar una buena autonomía pese al formato de la pantalla.

Por último, no sabemos ni la fecha de lanzamiento ni el precio de este nuevo teléfono del fabricante asiático, pero teniendo en cuenta que acaba de ser certificado por la TENAA, está claro que su presentación está a la vuelta de la esquina.