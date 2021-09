Google Maps resuelve uno de los grandes problemas de algunas calles y vías, ¿sabes cuál?

Seguro que os ha pasado alguna vez, que vais con el coche recorriendo una ruta y al llegar a una calle estrecha, mal asfaltada o de tierra directamente, desaparece cualquier referencia a dónde estáis y el navegador os reporta algo así como "carretera sin nombre" o cualquier cosa parecida. Es, por desgracia, la realidad a la que tienen que enfrentarse algunos pueblos y zonas de España (y del mundo) donde los de Mountain View no son tan precisos como deberían.

Así que ha sido en el evento "Search One" de Google celebrado ayer donde los norteamericanos han ofrecido, por fin, una solución a eso que dan en llamar "comunidades sub-direccionadas" y que nos permitirá identificar viviendas y enclaves que hasta ahora pasaban completamente desapercibidas. ¿Y sabéis cuál es la solución que han encontrado? Address Maker se llama.

Una aplicación para identificarlo todo

Ese nuevo recurso de los de Mountain View no es otra cosa que una aplicación que estará al alcance de ONG, instituciones y gobiernos locales a través de la que podrán generar direcciones para usuarios que lo soliciten de forma expresa. Así, si tienes problemas para dar tu dirección al comprar online porque en Google Maps tu casa no tiene dirección física, ahora podrás solicitarla de forma mucho más rápida gracias a esta herramienta,

Google Maps y los caminos menos transitados. Unsplash

La forma de funcionar es muy sencilla ya que el usuario que quiere que identifiquen su casa, lugar de trabajo o retiro en verano no tiene más que generar un "Plus Code" para decirle a Google Maps que en ese punto asigne una dirección concreta que, más tarde, será identificable para todos los que usen sus aplicaciones. Lo que nos incluye al resto como usuarios del navegador, si por alguna razón tenemos algún amigo o familiar en esas mismas circunstancias y no hay manera de localizar en el mapa el punto exacto cada vez que queremos ir a verle.

Aunque en España no son muchas las zonas que quedan fuera del alcance de Google Maps, es cierto que se vuelve una molestia no aparecer en la aplicación porque, gracias a la información que contiene, muchísimas empresas de reparto y venta online se sirven de ella. Y no aparecer dentro de su callejero viene a significar prácticamente que no existimos.

De momento Google está extendiendo esta app de Address Maker a países como Gambia, Kenia, La India, Sudáfrica o la propia EE.UU., pero desde Mountain View ya han anunciado que colaborarán con otros territorios en los próximos meses. Sin duda, una herramienta que infinidad de personas estaban pidiendo a gritos. ¿No os parece?