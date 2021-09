1

Un misterio que engancha

Emelie, de 25 años, es encontrada asesinada en su apartamento en Estocolmo la misma semana que su violento ex compañero y padre de su hijo sale de prisión en un permiso de fin de semana. La detective Vanessa Frank parece entrever que el culpable está claro. ¿O no? Es el enigma detrás de 'Los que odian a las mujeres' (Roca, 21,75 euros), la segunda entrega de la serie de Vanessa Frank, escrita por Pascal Engman, que la gran referente de novelas policíacas Camilla Läckberg reconoce que no ha podido evitar releer.