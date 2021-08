WhatsApp: las condiciones de privacidad serán opcionales, aunque con matices

Ríos de tinta han corrido durante los últimos meses relacionados con las condiciones de uso y privacidad de WhatsApp. Como sabéis, la polémica se desató el pasado mes de enero, cuando estas condiciones de uso venían a ceder nuestros datos a terceras empresas con fines publicitarios. Algo que enfadó a muchos usuarios, que terminaron tomando la decisión de pasarse a otra app de mensajería menos intrusiva en este aspecto. La app tuvo que posponer la aprobación de estas condiciones, hasta el punto de que a día de hoy muchos usuarios no las han aceptado. Y por lo que conocemos ahora, no van a tener que aceptarlas si no quieren.

WhatsApp se da por vencida

Lo primero que hay que recordar es que estas condiciones de uso no afectan a los usuarios españoles y de la Unión Europea, ya que la legislación del continente es bastante más estricta en aspectos de privacidad que en el resto del planeta. Pero aun así son muchos los que no han querido aceptarlas por lo que pueda pasar. En esta ocasión hemos conocido que finalmente no habrá penalizaciones para los usuarios de la app que decidan no aceptar las condiciones. Eso no es nuevo, ya que hace unos meses que Facebook anunció que quienes no las aceptaran no tendrían que sufrir restricción alguna, ya que hubo un tiempo en el que sí se contempló la pérdida de funcionalidades en nuestras cuentas.

Los nuevos banner con las condiciones WaBetaInfo

Ahora conocemos que esas restricciones solo llegarán a las cuentas de negocios. Aquellas que se utilizan como punto de venta o contacto con una empresa o negocio, que cada vez son más. Estas cuentas Business serán las que se limiten finalmente. Pero esto implica también una cierta limitación a los usuarios, ya que aquellos que quieran chatear con una cuenta de negocios, una empresa o tienda, se verán obligados a aceptar estas nuevas condiciones. Así lo muestra WABetaInfo, en nuevos banners que aparecerán próximamente en la app, y que nos recuerdan que para hablar con una cuenta de negocios será necesario aceptar antes las condiciones.

Así que finalmente no habrá más restricciones para los usuarios que no acepten las condiciones, que podrán seguir utilizando la app de la forma habitual, chateando con la familia, los amigos, pero que no podrán hacerlo con una tienda o negocio si no se aceptan estos términos. Y es que esa cesión de datos a terceras empresas por parte de Facebook en estas condiciones venía dada precisamente por la intención de Facebook de monetizar la app con la entrada en juego de los comercios.