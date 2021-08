Si tienes alguna de estas ‘apps’ instaladas en tu móvil Android, bórralas ahora mismo

Para la mayoría de nosotros hablar del Joker es referirnos a uno de los personajes de cómics más conocidos del mundo, pero si miramos al territorio de internet la cosa cambia porque esa sonrisa loca se transforma en una amenaza que suele volver de vez en cuando a nuestros dispositivos con Android. Y en este caso, otra vez, ante los mismísimos ojos de Google y su tienda de aplicaciones.

Es curioso ver cómo los expertos en seguridad hablan de que para evitarnos problemas con virus y malware debemos recurrir a fuentes fiables de descarga de aplicaciones y Google no es capaz de mantener ese compromiso con su Play Store. Es ahí donde no deberían producirse amenazas pero ya tenemos visto que, de vez en cuando, se cuelan algunas que son potenciales focos de problemas.

Ocho aplicaciones maliciosas: bórralas

El caso es que el Joker ha vuelto a hacer de las suyas y ha aparecido en ocho aplicaciones que teníamos disponibles a través de la tienda de apps de Google. Por suerte ya han sido retiradas y no volverán a causar problemas pero por si acaso tú te descargaste alguna, aquí tienes el nombre de todas ellas. Decir, por cierto, que la mayoría tienen que ver con la gestión de mensajes, SMS, escáner para digitalizar documentos y una solo toca el mundo de los fondos de pantalla.

Play Store de Google. Unsplash

Estas son:

Auxiliary Message

Element Scanner

Fast Magic SMS

Free CamScanner

Go Messages

Super Message

Super SMS

Travel Wallpapers

Hay que recordar que el Joker es un malware especialmente conflictivo porque actúa como un troyano que se instala discretamente en nuestro terminal y a partir de ahí comienza a introducir módulos que le ayudan a realizar una tarea concreta: desde minar todos los datos que tenemos en el móvil a monitorizar nuestra actividad en pantalla, lo que incluye pulsaciones, contraseñas, etc.

Os podéis imaginar lo que pueden hacer los hackers viendo lo que hacemos con el smartphone cuando, por ejemplo, queremos entrar en el banco a realizar alguna operación. Si no andamos atentos, podríamos estar sirviendo en bandeja, no solo el usuario y la contraseña, sino la forma de acceder con la verificación en dos pasos a la vista gracias a los SMS, etc. Como os decimos, estas apps han sido eliminadas ya de la Play Store y como queda demostrado que no podemos fiarnos de Google y sus medidas de seguridad, toca hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Es por eso que os recomendamos el uso de programas antivirus que, en el caso de Android, nos permiten detectar apps sospechosas de una manera mucho más rápida y eliminar rápidamente su amenaza.