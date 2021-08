7

La Generación Z no quiere volver a la oficina

El teletrabajo ha sido una opción para muchos empleados durante la crisis del coronavirus, pero la vuelta a las oficinas cada vez parece estar más cerca en las empresas. Sin embargo, no todas las generaciones están por la labor. De acuerdo con los resultados de la última oleada del Índice de Confianza del Trabajador de LinkedIn, la red social profesional más grande del mundo, son los millennials (58%) los que vislumbran este nuevo escenario como una oportunidad idónea de seguir desarrollándose como profesionales. Más de la mitad de los abanderados de la Generación Z, en cambio, no consideran la presencialidad un factor relevante para seguir avanzando en su carrera, asegurando haber encontrado en el trabajo remoto diferentes formas de enriquecerse profesionalmente. El aspecto más valorado para seis de cada diez trabajadores de estos jóvenes es la posibilidad de concentrarse en un entorno físico sin distracciones, mientras que más del 80% de los de la Generación X y los Baby Boomers valoran el lugar de trabajo como elemento de sociabilización que favorece el progreso en sus carreras profesionales. De esta manera, la Generación Z no valora las posibles mejoras que lleva consigo el trabajo en la oficina con la misma seguridad que sus predecesores, demostrando que han encontrado en los nuevos modelos otras formas de sociabilizar y avanzar en su carrera. En cualquier caso, el 62% de los trabajadores españoles ya ha sido informado de que el retorno a la oficina se producirá en los próximos seis meses.