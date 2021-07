Instagram añade controles para que puedas evitar el ‘contenido sensible’ dentro de tu ‘feed’

Las redes sociales se mueven casi siempre gracias a lo que mandan los famosos algoritmos. Son ellos los que deciden qué vamos a ver a continuación, los que nos recomiendan nuevas temáticas de publicaciones y claro, entre consejo y consejo, puede colarse alguno que esté en las antípodas de lo que nos apetece ver. Así que desde la red social quieren poner una pequeña barrera entre ese contenido que consideramos sensible y nosotros.

Lo que se le ha ocurrido a Instagram no es otra cosa que añadir un menú a las aplicaciones con el que podremos definir qué queremos tolerar dentro de nuestro feed y hasta qué punto queremos que nos lleguen actualizaciones de publicaciones que podríamos considerar como ofensivas, por violencia, sexualidad, etc. Ya sabéis los tiempos que nos han tocado vivir y lo fina que todos tenemos la piel últimamente ante los temas más dispares.

Configura tu grado de sensibilidad

Este nuevo menú no es otra cosa que un indicador de cuál es nuestro grado de sensibilidad, o dicho de otra forma, nuestro umbral de tolerancia hacia los temas que no nos gustan. En otros tiempos nos hubieran dicho que la mejor terapia para terminar con un problema es enfrentarnos a él, pero como sabéis, el mundo actual prefiere la alternativa más cómoda que es ocultarlo. Meterlo debajo de la alfombra.

Nuevos controles para 'contenido sensible'. Instagram

Si te sientes así y quieres que ciertos temas no asomen a tu feed de Instagram, ahora podrás calibrarlo a tu gusto definiendo cuál es la cantidad de contenidos "molestos u ofensivos" que queremos recibir. Las opciones van desde limitarlos del todo a solo un poquito y ver qué tal nos comportamos. Que lo mismo llega un momento en el que descubrimos que no pasa nada por leer opiniones que no son las nuestras, o descubrir que las cosas que ocurren en el mundo no son tan de color de rosa como la existencia que llevamos.

Desde Instagram reconocen que les falta todavía dar con la tecla para transmitirnos mejor esos criterios de moderación del contenido, pero la verdad es que son tan amplios que encasillarlos es una tarea prácticamente imposible. Aun así, el objetivo, según la red social, es el de darnos libertad: "puedes pensar en el contenido sensible como publicaciones que no necesariamente infringen nuestras reglas, pero que podrían ser potencialmente molestas para algunas personas, como publicaciones que pueden ser sexualmente sugerentes o violentas". Así que pos si acaso, podemos evitar recibirlas.