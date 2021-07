Apple trabaja en el modo Always On para los iPhone 13

Las pantallas Always On se han convertido en algo habitual en los móviles Android, son ya muchos años viéndolas en estos teléfonos, y desde luego se ha demostrado que es una de las funciones más útiles para los usuarios. Ahora, después de tantos años, como acostumbra a hacer Apple, parece que esta función va a llegar a los iPhone 13. Aunque con los de Cupertino nunca se sabe, porque cuando parece que va a llegar algo nuevo, se retrasa una generación más. Una vez más ha sido uno de los analistas más cercanos a Apple el que ha desvelado que el teléfono de los de Cupertino podría contar con esta funcionalidad muy pronto.

Una pantalla siempre encendida

Y es que las pantallas Always On como nos dice su propio nombre, siempre están encendidas. Esto quiere decir que siempre podremos mirar a la pantalla del teléfono para poder ver la hora en todo momento, así como las diferentes notificaciones. Y eso es lo que avanza Mark Gurman, que desde Bloomberg ha avanzado que Apple estaría trabajando en esta opción para sus teléfonos, concretamente para el iPhone 13. Algo que estaría relacionado estrechamente con la nueva pantalla que van a tener los dispositivos de Apple. Esta nueva pantalla permitirá contar con una tasa de refresco de hasta 120Hz, y lo más importante, consumirá muy poca energía.

Este rumor no es nuevo, ya que el pasado mes de febrero también se escuchó algo acerca de que la firma de Cupertino estaba trabajando en esta funcionalidad. Por tanto escuchar estas informaciones por parte de Gurman cuando estamos más cerca de su lanzamiento es algo que nos invita a pensar en que efectivamente es posible que la característica pueda convertirse en realidad. Este modo Always On es viable sobre todo cuando se trata de pantalla OLED u AMOLED, que tienen unas propiedades muy diferentes a las de las pantallas tradicionales. Estas pueden permitir encender y apagar los píxeles de manera independiente.

Por lo que se puede mostrar la hora de manera constante con un consumo mínimo de energía. Hacer lo mismo en un teléfono con pantalla LCD necesitaría de iluminar por completo el panel, lo que dispara el consumo. Así que Apple estaría cerca de ofrecer algo parecido con el iPhone 13, una función que debería haber llegado hace ya muchos años, pero que por la a veces inexplicable forma de trabajar de Apple termina llegando cuando nadie lo espera.