Too Good To Go lanza ‘Arte contra el desperdicio alimentario’

Con el objetivo de concienciar sobre el aprovechamiento alimentario desde un punto de vista divertido, Too Good To Go ha lanzado la compaña 'Arte contra el desperdicio alimentario', una colección exclusiva de pósteres de edición limitada realizada por artistas de toda Europa. El artista Óscar Alonso, conocido como 72kilos, es uno de los ilustradores que han participado en la iniciativa y acudió este miércoles a su presentación. “Me hace ilusión que mi lámina se pueda comprar y la gente la pueda tener en su cocina para acordarnos de que tenemos alimentos y tenemos que cuidarlos. Lo que hago es contar esto con ideas y colores, con mi narrativa habitual. Es un problema mundial, pero parece que con colorines nos llega de una manera más sencilla”, comentó. Los pósters ya están disponibles para la venta por 15 euros en la página web posters.toogoodtogo.com/es. Los beneficios irán destinados al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), una organización premiada con el Nobel de la Paz en 2020.