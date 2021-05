2

Gloria Steinem, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades

Destacada integrante del movimiento feminista estadounidense desde finales de los sesenta y principios de los setenta, la periodista y escritora adquirió notoriedad con la publicación del artículo 'After Black Power, Women’s Liberation' en New York Magazine. Como periodista, Steinem ha escrito sobre problemática laboral y derechos de las minorías y ha cubierto manifestaciones cuyas causas también ha apoyado públicamente. Además, en 1993 fue incluida en el National Women’s Hall of Fame y en 2000 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la incluyó entre sus Leyendas Vivas.