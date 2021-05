Amazon miniTV, así es el nuevo servicio de streaming gratuito y con anuncios

Los servicios de vídeo en streaming han cambiado por completo nuestra manera de consumir televisión. Aunque una gran parte de los televidentes sigue confiando en el método tradicional de “zapear” por todos los canales de televisión disponibles, cada vez son más los que se han acostumbrado a ver servicios bajo demanda. Algo que ahora también podemos hacer con apps gratuitas, como PlutoTV, que nos ofrece diferentes canales y contenidos bajo demanda, eso sí, a cambio de ver publicidad como en un cadena de televisión tradicional. Un forma al que ahora se está sumando Amazon con la nueva Amazon miniTV, un servicio que podría llegar en el futuro a España.

Nueva plataforma gratuita de Amazon

Lo primero que hay que señalar es que esta nueva plataforma no está disponible en España, y parece que no lo estará en el corto plazo. Ya que Amazon la ha lanzado en India a modo de prueba, que entendemos si es satisfactoria tendría cabida en nuestro país. El planteamiento de esta nueva variante de la plataforma es similar al de PlutoTV, ofreciendo contenidos en muchos casos de bastante interés y calidad sin tener que pagar una cuota mensual. En este caso solo hay que instalar la app en Android, ya que de momento no está disponible para iOS, y comenzar a ver los contenidos.

El nuevo Amazon miniTV en India Amazon

De hecho se puede acceder al nuevo contenido gratuito desde la app de Amazon en India. No podemos esperar contenidos de actualidad, sino que la mayoría de ellos son veteranos y en algunos casos incluso se pueden encontrar en otras plataformas de manera gratuita. Pero en cualquier caso, es algo que se irá mejorando con el tiempo. De momento el servicio llega a la India, donde actualmente hay una feroz competencia con hacerse con la mayor parte del pastel de este mercado con un público potencial enorme. No en vano en los últimos meses hemos conocido también tarifas ultra baratas de servicios como Netflix.

De momento es una incógnita saber si llegará este servicio a España, ya que depende mucho de las estrategias de las firmas en cada país, que son casi un mundo. Pero la existencia de PlutoTV es sin duda una buena señal, ya que esto abre la posibilidad a que Amazon quiera ocupar también parte de ese nicho de mercado que está consiguiendo la plataforma gratuita en España. Así que nada es descartable, de hecho lo más normal es que este tipo de servicios siga proliferando en los próximos meses en España.