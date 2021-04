El truco de WhatsApp para no recibir notificaciones cuando te mencionan en un chat silenciado

Aunque nos cueste reconocerlo y no sea muy popular, todos tenemos en WhatsApp un grupo de esos en los que apenas participamos, es insoportable la cantidad de mensajes que nos llegan a todas horas y no lo abandonamos por no quedar mal, por no aparecer ante los demás como un borde maleducado. Por lo que aguantamos y aguantamos dentro intentando que, al menos, no nos molesten con sus notificaciones.

El problema es que incluso en esos chats silenciados un buen día puede aparecer una notificación que nos recuerda que nos han escrito, que alguien se ha referido a nosotros de forma expresa, por lo que sí o sí nos tenemos que dar por aludidos y decir algo, otra vez, por aquello de no dar la sensación de que nos molestan y, lo peor de todo, que hay algo personal en todo lo que hacemos.

¿Cómo eliminar las menciones?

Hace ya algunos meses os contamos cómo silenciar para siempre un grupo del que no queremos recibir notificaciones al mismo nivel de todos los demás chats a los que sí atendemos, pero lo que no os contamos es que por mucho que tengamos sepultada la actividad de esa conversación, puede aparecer una alerta en cualquier instante si alguno de los presentes opta por mencionarnos. Es decir, escribir aquello de la arroba (@) seguido de nuestro nombre.

Cómo silenciar para siempre un grupo de WhatsApp.

En ese caso, y a pesar del silenciado para siempre, veríamos una notificación, lo que podría hacernos pensar que esa función no está haciendo las cosas como debería. Debéis saber que no es así, y que si esta notificación aparece en pantalla es porque ese usuario no cuenta con ningún tipo de limitación por nuestra parte, es decir, que no lo tenemos como bloqueado ni, sobre todo, marcado nuestro chat con él como silenciado.

Así que ahí tenéis la solución: para que ese grupo deje de molestaros del todo y que no se genere una notificación cuando alguien nos menciona, debemos hacer lo mismo con su chat personal, decirle a WhatsApp que silencie por completo la conversación para que, más tarde en el grupo, ya no nos salte ninguna alerta de él. Como veis, estas cosas solo podríamos hacerlas con aquellos contactos de nuestra agenda con los que no tengamos demasiada relación, tanto personal de vernos físicamente cada poco tiempo, como de estar escribiéndonos a diario. Si es así, silenciar por separados a todos los miembros del grupo nos ayudará a reducir las notificaciones de WhatsApp.