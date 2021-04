Ya puedes configurar tus Google Home para que las llamadas no suenen cuando no estás en casa

Es muy interesante seguir el histórico de noticias alrededor de una compañía y un producto para comprobar la estrategia que hay detrás de muchos de sus movimientos. En este caso Google, que desde el año pasado venía desarrollando funciones dentro de sus dispositivos asociados a asistentes virtuales (Google Home, Nest Hub, etc.) por los que estos eran capaces de saber si hay alguien en casa o no.

La excusa por aquellos meses era la de mejorar las rutinas de los usuarios para adaptarlas mejor a los momentos cuando están en casa, dejando de hacer algunas otras que no tienen ningún sentido cuando el dispositivo se encuentra más solo que la una en la cocina, esperando a que vuelva la familia después del trabajo o el cole.

¿Se oye el árbol caer en medio del bosque?

Si recordáis, esa es una pregunta prácticamente filosófica. Si no hay nadie en el bosque para escuchar cómo cae el árbol, ¿cómo podemos saber que ha hecho ruido? Pues algo así ocurre con nuestro asistente virtual en casa, que debemos suponer que aunque no haya nadie, seguirá sonando con cada llamada de Google Duo (o cualquier otra app) que recibamos a través de nuestra cuenta de Google.

Nueva función de llamadas en Google Home. 9to5Google

A partir de ahora, tras la llegada de la actualización 2.36 de Google Home, por fin tendremos respuesta a ese dilema del árbol y el bosque: nuestros dispositivos de hardware con el asistente virtual de los de Monutain View no sonarán si así lo deseamos, a través de una opción específica que tendremos disponible en los settings de la cuenta general. Tal y como podéis comprobar por la captura que os dejamos justo encima.

Esta función se llamará "sonar solo cuando estamos en casa" y permite justo eso, que cuando el asistente sepa que hemos vuelto a casa, tenga permiso para reproducir las alertas de llamada entrante y deja de hacerlo cuando nos marchemos. Esta nueva función se encuadrará dentro de las rutinas de "en casa" y "ausente" que el asistente va alternado en función de los datos que recaba y que le permiten tomar decisiones prácticamente por su cuenta.

¿Cómo sabe que no estamos en casa? Pues evidentemente a partir de la ubicación del dispositivo principal, del smartphone del titular de la cuenta configurada dentro del asistente. Si Google detecta que no estamos en casa, aunque llamen, el Google Home no hará sonar esa llamada y nadie de los que estén en casa podrá descolgarla para ver quién es. Si quieres utilizarla cuanto antes, verifica que dispones ya del update instalado (el 2.36) tanto en iOS como en Android. Precisamente, es en el OS de Apple donde parece haber llegado antes que en el caso del de Google.