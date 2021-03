Demandan a Apple por el incendio en una casa provocado por un iPad defectuoso

Todos sabemos que cualquier dispositivo que lleva instalada una batería puede convertirse, si existe un problema de fabricación o manipulación, en un potencial foco de incendios, y a lo largo de la historia reciente de smartphones y tablets hemos visto algunos casos. Por lo que, al margen de las garantías que nos ofrezca la marca, nosotros debemos ayudar tomando siempre las mayores precauciones.

Aun así, las cosas pueden fallar y eso es precisamente lo que parece haber ocurrido con un iPad (del que no ha trascendido ni a qué modelo y año pertenece) que ha provocado un incendio que arrasó una vivienda, provocando daños graves que, por suerte, no afectaron a ninguna persona. Aun así, este hecho ha servido para que un bufete de abogados se haya decidido a demandar a los de Tim Cook.

Un incendio con daños importantes

Según han informado algunos medios, el incidente arrasó buena parte de una vivienda cuyas reparaciones costaron al usuario cerca de 142.000 dólares, es decir, unos 120.000 euros al cambio que tuvo que afrontar la empresa aseguradora. Esta ha encontrado en ese iPad la causa del incendio, según apuntan los abogados, por un "mal funcionamiento del sistema eléctrico / batería" del tablet.

En la demanda del bufete de abogados se especifica que el usuario no había "utilizado indebidamente ni alterado [su iPad] más allá del manejo y funcionamiento previstos por Apple", por lo que llegan a la conclusión de que podría tratarse de una unidad defectuosa o con algún tipo de problema no detectado en la cadena de fabricación, lo que haría responsable directamente a los californianos. Obviamente se trata de una demanda y está todavía en vías de resolución, pero marca el camino de un incidente que no ha sido el único en los últimos tiempos.

Precisamente, Apple está inmersa en otro procedimiento que, en esa ocasión, si tuvo el luctuoso final de acabar con la vida de una persona que murió en el incendio de su casa, también, tras lo que los expertos definieron como un "incendio causado por la batería defectuosa" de otro iPad. Hay que recordar que los tablets de los de Cupertino instalan pilas de iones de litio que son extremadamente inestables, a la espera de que la tecnología de grafeno se imponga y traiga productos más seguros. Veremos de todas formas cómo acaban estos casos, si se confirma que son unidades defectuosas o si algunos iPad tienen problemas con sus baterías a los que debemos estar atentos.