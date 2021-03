No te preocupes más: Microsoft eliminará por ti la vieja versión de Edge

Cuando en 2015 llegó Windows 10, desde Microsoft intentaron ganar mercado con la alternativa al viejo Internet Explorer gracias a un nuevo browser llamado Edge. Más sofisticado, más rápido e igualmente integrado con Bing, el buscador que sigue a años luz de la popularidad de Google. Así que, sobre el papel, no había dudas de que podría convertirse en una alternativa.

El problema llegó a los pocos meses, cuando quedó claro que la distancia de ese Edge y Chrome era prácticamente insalvable, sobre todo apostando por una plataforma propia de Microsoft que requería de una gran inversión en tiempo y trabajo para hacerla mejorar. Por lo que en enero de 2020, los de Redmond presentaron y lanzaron al mercado su nueva versión basada en Chromium. Un "si no puedes con tu enemigo, únete a él", que ha impulsado la popularidad del navegador en los últimos tiempos.

Olvídate de la versión legacy

Así las cosas, desde el lanzamiento de esa versión, muchos usuarios se han obsesionado por buscar la manera de eliminar la vieja versión original de 2015 y dejar solo la más reciente, por aquello de no abrir enlaces por error en un navegador que estaba ya en desuso y sin soporte oficial por la parte del desarrollador. Ahora, por fin, ha sido la propia Microsoft la que ha tomado la decisión de eliminar cualquier vestigio de esa release legacy.

Edge Legacy vs Edge Chromium. Microsoft

A través de la versión 21H1 de Windows 10, Microsoft procederá a eliminar completamente cualquier vestigio de esa versión original del navegador para dejar como única realmente utilizable la que tiene ahora mismo basada en el motor Blink. Eso sí, para realizar este proceso, tendremos que aplicar las últimas actualizaciones de Windows Update o esperar a que el ordenador lo haga de forma automática.

Según la propia compañía en una publicación en su página de soporte, "para reemplazar esta aplicación fuera de soporte, anunciamos que el nuevo Microsoft Edge estará disponible como parte de la actualización de seguridad mensual acumulativa de Windows 10, también conocida como la versión Update Tuesday (o" B "), el 13 de abril 2021". En el momento que se "aplique esta actualización en sus dispositivos, se eliminará la aplicación de escritorio Microsoft Edge Legacy que no es compatible y se instalará el nuevo Microsoft Edge". Además de esa instalación por defecto de la nueva versión, en caso de que no la tengamos ya, Windows importará de forma automática todos los datos de navegación que teníamos, como favoritos, historial, etc.