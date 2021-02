La justicia obliga a readmitir a 25 'kellys' despedidas del Parador de Alcalá de Henares

Nuevo triunfo de las camareras de piso en su guerra contra la precariedad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el despido de 25 camareras de piso del Parador de Alcalá de Henares, notificado el pasad,o 16 de septiembre y condena a Eulen, la compañía a la que Paradores subcontrató el servicio, a que readmita a las trabajadoras y les abone los salarios que han dejado de percibir hasta la fecha de la sentencia, contra la que cabe recurso.

Eulen resultó adjudicataría en agosto de un contrato por parte de Paradores de España para la realización de los servicios de limpieza en los centros situados en la zona centro y sur de España, así como en Canarias. En el citado contrato, tal y como recalca CC OO en un comunicado, "se establece la obligación de subrogación del personal que desarrollaba su labor con la anterior empresa adjudicataria (Samic Iberia)". Una obligación que también conllevaba, tal y como habían firmado Paradores y sindicatos, que a las empleadas se les aplicara el convenio provincial de hostelería, que recoge mejores salarios y condiciones que las que oferta la empresa multiservicios.

Eulen se negó a aplicar el convenio provincial de hostelería y procedió a dar de baja a las 25 trabajadoras que prestaban su servicio en Alcalá de Henares. Ahora la justicia anula esos despidos y obliga a la readmisión."Con independencia de que Paradores no ha sido condenada en esta ocasión, CC OO entiende que debe hacerse responsable de hacer cumplir sus propias normas laborales, sobre todo teniendo en cuenta que es una empresa de titularidad pública. En cualquier caso, no es demasiado tarde para que Paradores demuestre su responsabilidad para con su plantilla puesto que está en sus manos que estas trabajadoras se incorporen cuanto antes a su puesto de trabajo. Lo único que tiene que hacer es exigir a Eulen que no recurra la sentencia".