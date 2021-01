¿Quieres recordar tus viejas canciones olvidadas? Aquí tienes una ‘app’ que lo hace por ti

Con el paso de los años vamos cambiando, aunque no nos demos cuenta. Poco a poco, aquellas canciones que tanto nos hacían vibrar con 15, 20 ó 30 años van quedando almacenadas en algún lugar de la memoria, sepultadas por otras que van llenando esos pequeños huecos. Aunque es cierto que, de vez en cuando, no estaría de más que alguien nos las recordara.

Ese volver a sentir esas canciones es prácticamente una necesidad, que nos hace trasladarnos a momentos de nuestra vida especiales. Ahora bien, o tienes una memoria de elefante, o es prácticamente imposible recordar con métodos propios la lista completa de esos gustos musicales que venimos cincelando a golpe de canción desde hace décadas.

Next te ayuda a recordar... un poco

El caso es que si no queréis consumir fuerzas en intentar recordar qué canciones son las que escuchabais hace ya algunos años, no tenéis que preocuparos porque existe una aplicación que lo hace por vosotros. Se llama Next (Magic DJs & Playlists) y la tenéis disponible de momento solo para iOS, y que va a examinar en detalle todo vuestro histórico de reproducciones.

Canciones olvidadas en Next.

Eso sí, esta app tiene dos requisitos básicos que debéis cumplir para que podáis utilizarla: por un lado es necesario tener una suscripción activa en Apple Music o canciones almacenadas físicamente en el iPhone, y por otro pagar los 5,49 euros que cuesta y que ya os avanzamos que si sois unos amantes de escuchar música a diario, la vais a exprimir al máximo.

Next cuenta con una función llamada "canciones olvidadas" que va precisamente de eso. Tras analizar vuestra actividad en el servicio de Apple, y los temas que almacenáis en el smartphone, la aplicación será capaz de ir marcando vuestros gustos y comprender mejor qué canciones son las que más habéis escuchado. Es cierto que para que sea efectiva, debemos tener un buen background de actividad a nuestras espaldas, o de lo contrario tardaréis un tiempo en ver los resultados.

Esas "canciones olvidadas" podremos recuperarlas semanalmente, a través de una alerta que podemos fiar en el día y la hora de la semana en la que siempre estamos un poco más nostálgicos. O recurrir, también, a playlists mucho más elaboradas que se enfocan única y exclusivamente en nuestros gustos. A diferencia de plataformas como Apple Music, o Spotify, que intentan captar a un público mucho más heterogéneo y que, en ocasiones, ni se acerca a nuestros gustos musicales. Si estáis interesados en ella, podéis descargarla desde la App Store de iOS.