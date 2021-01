Hyundai (casi) confirma que Apple está desarrollando su propio coche

El famoso Apple Car no es un proyecto nuevo. Tanto es así que venimos escuchando informaciones prácticamente desde 2014, cuando eso de Proyecto Titán se popularizó como una forma de referirnos a ese vehículo eléctrico en el que trabajaban los de Cupertino. Desde entonces se han sucedido todo tipo de especulaciones que apuntaban a una cancelación de esos planes que se han alternado, sobre todo en las últimas semanas, con un resurgir alrededor de un EV que podría ver la luz en la década que acabamos de estrenar.

Sea como fuere, en lo que coinciden todos los expertos en el tema es que Apple no será capaz por ella misma de fabricar su propio vehículo si no es con la ayuda de una empresa automovilística de las que ya están operando en el mercado eléctrico, a la que tendrían que recurrir para el montaje de todos sus coches. De ahí que muchos especulen con que el trabajo de los de Tim Cook iría encaminado, sobre todo, a diseñar el software, la tecnología de conducción autónoma y la de algunos componentes como las baterías.

Hyundai está en conversaciones con Apple

Así las cosas, y con agencias de noticias apuntando hacia un lanzamiento del Apple Car a mediados de este década, ahora ha saltado la noticia de que Hyundai está en conversaciones con Apple para desarrollar de forma conjunta un proyecto de coche eléctrico con tecnología de conducción autónoma. Lo que vendría a confirmar esas informaciones que señalaban la necesidad de los norteamericanos de tener un partner con experiencia en el sector.

Hyundai Kona Electric. JORGE SILVA REUTERS

Así, Korea Economic Daily TV ha informado de que "Apple y Hyundai están en conversaciones, pero están en una etapa temprana y no se ha decidido nada". Estas palabras pertenecen a un comunicado emitido desde Hyundai Motor, que no quiso desvelar cuál es la naturaleza de esos temas que están tratando. Seguramente declarar algo así no estaba previsto porque en una revisión posterior de ese mismo comunicado, la palabra "Apple" había desaparecido por completo. El nuevo mensaje que quisieron transmitir desde la compañía surcoreana es que "Hemos estado recibiendo solicitudes de cooperación potencial de varias compañías con respecto al desarrollo de vehículos eléctricos autónomos", por lo que "no se han tomado decisiones porque las discusiones se encuentran en una etapa inicial".

Todos los expertos y analistas coinciden en la imposibilidad, a día de hoy, de que Apple sea capaz de crear su propia línea de producción de coches y satisfacer una futura demanda de EV, de ahí que sea necesaria una alianza con una empresa que sí cuente con esa experiencia. "La construcción de esas capacidades no se puede hacer rápidamente, por lo que Apple necesitará un socio para eso", afirmó Lee Han-Joon, analista de KTB Investment & Securities Co. en Seúl. También, Jeong Yun-woo, ex diseñador de la propia Hyundai, declaró que “la subcontratación de la producción de automóviles por parte de Apple a Hyundai tiene sentido, porque (la firma coreana) es conocida por su calidad”.