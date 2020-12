1

Inauguración de la exposición de Banksy en Madrid

El Círculo de Bellas Artes de Madrid inaugura la exposición de arte callejero “Banksy. The Street is a Canvas”. Entre las obras, en su mayoría exhibidas por primera vez en Madrid, se encuentra la serigrafía original de Niña con globo, similar a la recientemente destruida por el propio artista en una casa de subastas de Londres. Como es habitual, la exposición no está autorizada por el artista callejero, quien permanece en el anonimato pese a los constantes intentos en desenmascararle. Su obra se centra en la denuncia social a través de un lenguaje crítico, irónico y directo, busca la reflexión sobre temas como la pobreza, injusticia o el consuismo.