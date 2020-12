3

Organizaciones y autoridades reivindican el Día Mundial del Sida

La pandemia del Covid-19 ha generado una situación inédita en los servicios de salud que, según las organizaciones sociales, ha mermado la atención a las personas con VIH, un virus aún a la espera de una vacuna y que Sanidad recuerda que no ha desaparecido, pues cada año se diagnostican 3.500 nuevos casos, con lo que no hay que bajar la guardia. Este martes, en el Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre desde 1988, autoridades, organizaciones y expertos han alzado la voz para que en estos tiempos de pandemia no se olvide que el VIH sigue ahí y que es necesario promover medidas de prevención.