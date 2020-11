¿Vas a comprarte un móvil 5G? Así puedes ver la cobertura que tiene tu operador

Es cierto que la pandemia ha trastocado todos los planes en muchos aspectos y el del 5G ha sido uno de ellos, ya que su auténtica expansión tendría que haber llegado en este 2020. Prueba de ello es la masiva adopción de este tipo de conectividad por parte de casi todos los fabricantes, que ya tienen en las tiendas modelos de precios muy dispares capaces de navegar a esas velocidades tan altas.

Ahora bien, aunque el 5G se está democratizando en prácticamente todos los segmentos de precios, siguen existiendo modelos que se ofertan sin ese tipo de conectividad por lo que si no tenemos prisa en adoptar lo último de lo último, es posible ahorrarse unos euros. Así que, ¿existe mejor forma de saber si nos merece la pena comprarnos un teléfono con 5G si ahora mismo la cobertura de los operadores es muy limitada?

Vamos a consultar el mapa

Si os encontráis en esa disyuntiva entre comprar ahora un móvil con 5G o esperar algo más, lo mejor es consultar en algunas de las páginas de internet que muestran prácticamente en tiempo real, día tras día, cómo va la expansión de esa nueva tecnología en nuestro país de la mano de los cuatro operadores que ya han anunciado que ofrecen servicios de conectividad 5G a sus clientes. Es el caso de MasMóvil/Yoigo Móvil, Orange, Movistar y Vodafone.

Mapa de cobertura 5G en España. nperf.com

Para consultar ese dato, os recomendamos buscar una página en internet que lo ofrezca de forma unificada, es decir, dejándonos la opción de elegir el operador y comparar a la vez cuál es la cobertura de todos los tipos de conexión existentes, que básicamente son cuatro: 2G, 3G, 4G y la más moderna 5G. Cada una tendrá un color que las identificará en el mapa pero como la que nos interesa es la más reciente...

Ahora mismo, el 5G de todos los operadores (unos con mayor o menor presencia) se concentra en punto muy concreto de Barcelona y Madrid, sobre todo, aunque también existe presencia de Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza, Bilbao, Málaga, etc. Su expansión es muy, muy limitada por lo que si vives en un pueblo o ciudad que no sea capital de provincia, a día de hoy el 5G es una especificación de tu móvil que no vas a explotar al 100%. Otra cosa es que, con razón, quieras comprar un smartphone y estar preparado para los próximos cinco años. Entonces sí, la cobertura podría ser un argumento menor a la hora de escoger tu nuevo smartphone.