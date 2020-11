WhatsApp rediseña la herramienta de gestión de almacenamiento en sus chats

WhatsApp lleva dos días en los que no parece ella porque está confirmando de manera oficial nuevas funciones sin que, en alguno de los casos, estén disponibles en la aplicación. Hace unas horas tuvimos constancia de cómo funcionarán eso que llaman "mensajes temporales" y ahora, a primera hora de esta mañana, han hecho públicos todos los cambios que llegan a una de las secciones más importantes de la aplicación.

Y es que no tenía demasiado sentido que una app que todos llevamos en el teléfono y que se come buena parte de su almacenamiento por la cantidad de imágenes, vídeos, memes y documentos que nos llegan desde muchas conversaciones y grupos, no tuviera un gestor a la altura. Aunque, desde hoy, parece que eso ha cambiado ya para siempre.

La actualización ya está llegando

Se trata de la última actualización que nos llega a la aplicación tanto en iPhone como en Android y que nos va a permitir tener de un vistazo una perspectiva mucho más clara de todo lo que almacenamos y cuál es el principal contenido que está ocupando la mayor parte del espacio. Gracias a la nueva barra indicadora de cuál es la situación del almacenamiento del smartphone, podremos saber qué tipos de archivos son los que más abundan dentro de todo lo que llevamos en WhatsApp.

Nuevo gestor de almacenamiento de WhatsApp. WhatsApp

De esta forma, podremos saber hasta qué punto podemos eliminar la mayor parte de imágenes, si es que ya tenemos copias de seguridad de ellas, o de vídeos, memes y demás contenidos que almacenamos. Además, y como podéis comprobar por las capturas que tenéis justo encima, ese nuevo gestor también os ofrecerá datos relevantes que os servirán para decidir borrar grandes lotes de archivos de una tacada.

Por ejemplo, podremos ver los contenidos más compartidos, lo que puede servirnos de indicador para saber si se trata de un meme o una foto o vídeo del que podemos prescindir. Si queremos liberar espacio rápidamente, WhatsApp también os mostrará los archivos que tengan un paso mayor de 5MB de una forma inmediata, para acceder a ese filtro y eliminar todo lo que no queramos conservar.

Por último, abajo podréis ver los chats que más contenidos almacenan entre sus mensajes, lo que puede ser útil para vaciar todos aquellos que sean más de usar y tirar: solo hay que escoger "seleccionar todo" para a continuación borrarlo sin tener que ir chat por chat buscando cada uno de esos elementos que ya no queremos tener en las conversaciones.