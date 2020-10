Aluvión de novedades en Google Maps: Live View, indicaciones y más información

Hace apenas unas horas ha tenido lugar el evento Search On de Google en el que los de Mountain View le han contado al mundo algunas de las novedades y cambios que preparan para los próximos meses, y que afectan a sus principales servicios. Y uno de ellos, de los más exitosos, es Maps, que cada día que pasa le encontramos una utilidad distinta dependiendo de lo que vayamos a hacer.

Es por eso que toma especial relevancia el enfoque que le están buscando en estos tiempos de pandemia por el coronavirus, en la que Google Maps ha tenido un papel relevante gracias a la enorme cantidad de información que ofrece a los usuarios sobre horarios de apertura y cierre de establecimientos, alertas con índices de contagio actualizados para conocer el estado de una zona a la que vamos a ir y, por supuesto, trazar trayectos seguros para desplazarnos con el coche o en transporte público.

Más información y más actualizada

Es por eso que tras el evento celebrado esta pasada noche, Google ha centrado los cambios de Maps en potenciar toda la información que ofrece a los usuarios de tal forma que calculan que van a multiplicar por cinco esa cantidad que tiene ahora mismo la plataforma. Y eso afectará a datos actualizados (lo más ajustados al tiempo real que puedan) sobre cualquier punto de interés que podamos imaginar: playas, parques, gasolineras, supermercados, farmacias, talleres de coches, museos, monumentos, etc.

Información en tiempo real dentro de Live View. Google

La idea es que toda esta información no se muestre solo a petición del usuario, pulsando en una tienda para ver todo lo referente a concurrencia, horarios, etc., sino que la app se comporte de una forma más orgánica y natural, y simplemente con apuntar con la cámara en una dirección, a través de Live View, ya podremos ver en pantalla cualquier dato relevante sin solicitarlo, tal y como podéis ver en las capturas de pantalla que tenéis justo encima: afluencia de clientes, medidas anti Covid-19, etc.

Además, Google quiere verificar que los datos que introducen las empresas y negocios son del todo fiables por lo que, al margen de ofrecer la posibilidad a los usuarios y a los dueños de editar toda esa información, van a acometer un plan integral para confirmar que no hay nada que no sea cierto, Para ello, están dejando trabajar a su IA que, desde abril de este año, ya ha realizado más de tres millones de actualizaciones de horarios, disponibilidad de servicios, etc.

Aunque todo parecen ser buenas noticias, estos anuncios realizados en el Search On de Google no están disponibles desde ya y, según los norteamericanos, estas novedades se irán implementando en los próximos meses. De forma paulatina y progresiva.