La Justicia anula las restricciones impuestas por Sanidad en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado en un auto la ratificación de las medidas acordadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el pasado viernes, que incluían el confinamiento perimetral y restricciones de horarios comerciales en una decena de localidades, incluida la capital.

La Comunidad, que aprobó las medidas el pasado viernes, ya adelantó que no sancionaría a los ciudadanos que las incumplesen hasta que no existiera una ratificación judicial. Hasta el momento las fuerzas de seguridad han realizado controles de carácter informativo. La sentencia que se ha conocido hoy, con todo, no deriva del recurso planteado por la Comunidad, éste ante la Audiencia Nacional, sino del curso natural de todas las medidas restrictivas, que deben ser habilitadas por la Justicia. Hasta el momento, no obstante, el mismo TSJM había dado luz verde dos veces a las medidas aplicadas por el Ejecutivo regional: primero sobre 37 áreas sanitarias y posteriormente sobre otras ocho.

En el auto, los magistrados precisan en su resolución que "se está ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis, coincidiendo con la ratificación de las medidas sobre áreas sanitarias, de 24 de septiembre y 1 de octubre". Argumenta que, como reconoce el propio letrado de la Comunidad de Madrid, lo que se solicita en esta ocasión es "la ratificación del mandato obligado del ministro de Sanidad por el que se aprueba la declaración de actuaciones coordinada".

Reunión urgente

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad adoptará "las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud", tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de las medidas impuestas por Sanidad para el confinamiento perimetral de la capital y de otras nueve ciudades madrileñas, al entender que vulnera derechos fundamentales.

En su comparecencia este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, el ministro se ha mostrado "seguro" de que la Comunidad de Madrid "coincidirá en este planteamiento". Por ello, ha anunciado que ha reclamado una reunión del Grupo COVID-19 entre Madrid y Sanidad para "esta misma tarde".

El ministro ha señalado que "el plan A, B y C es proteger la salud pública siempre basándose en las recomendaciones de los expertos". "Pensamos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios", ha apuntado, añadiendo que a Sanidad le "importa muy poco, es decir nada, cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos".

En paralelo, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha considerado hoy que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "da la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid y pone en una situación prácticamente insostenible al ministro de Sanidad", Salvador Illa, que "por una motivación política y partidista arremetió" contra esta región.

Desde Toledo, al intervenir ante la Asamblea General de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, Casado apuntó a la "situación prácticamente insostenible" en la que se encuentra Illa tras esta resolución del TSJM. "Arremetió contra toda una comunidad autónoma que ya había tomado medidas avaladas por el TSJM y además lanzando un mensaje de miedo y de temor a la población que creo que desde la política nunca debemos hacer", aseveró.

"Ni tenían razón (en el Gobierno central), ni los ciudadanos merecen este espectáculo", indicó el líder de la oposición, para a continuación volver a "tender la mano" al Gobierno si considera pertinente modificar la ley para "dar certidumbre" y proporcionar "una acción coordinada" ante la pandemia, evitando "que se lleve por delante a todo el tejido productivo".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,ha pedido a los ciudadanos que "limiten todos aquellos desplazamientos que no sean estrictamente necesarios" después de que el Tribunal Superiorde Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado las medidas que restringen la movilidad en la capital y otros nueve municipios de la comunidad.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde ha opinado que el auto del TSJM muestra la necesidad de diseñar un "marco normativo adecuado" que defina el ámbito de actuación de las distintas administraciones para hacer frente a la pandemia del coronavirus, y ha tendido la mano al Gobierno de Pedro Sánchez para abordar dicha reforma.



A su vez, ha insistido en la necesidad de reducir los desplazamientos "en la medida de lo posible", aun habiendo "un puente por delante", para continuar "venciendo la curva" porque, ha subrayado,"cuanta menos movilidad haya, mejor".