Cómo cambiar los objetivos de ejercicio diario en tu Apple Watch

Si usas diariamente un Apple Watch, es seguro que en alguna ocasión te habrás preguntado que quién es el responsable de decidir que todos los días tengamos que cerrar esos tres anillos que suponen el haber conseguido quemar 600 kilocalorías, haber realizado media hora de ejercicio físico y, por último, haber estado de pie, cuando menos, medio día, es decir, doce horas. Si has vivido obsesionado con esos círculos y sus recompensas, tienes que echarle la culpa a Apple que fue la que tuvo la genial idea de fijar esos objetivos de forma general, tanto para aquellos que apenas se mueven como para los que no paran.

Desde hace mucho tiempo los usuarios (los más activos) se han quejado de que algo tan básico en el Apple Watch como son esos objetivos no se pudieran modificar de alguna forma. Si os gusta hacer ejercicio permanentemente, es muy probable que media hora se os quede corta así que, ¿por qué no permitirnos aumentar esa cantidad de tiempo para amoldarla a nuestras exigencias? El caso es que Apple ha escuchado a esos deportistas y por fin es posible cambiar esos mínimos que marca un anillo cerrado.

Cambia todos los objetivos a tu antojo

Así las cosas y gracias a watchOS 7, ya es posible modificar esos objetivos y es lo que vamos a hacer, de una manera rápida y sencilla. Y lo primero es irnos al reloj y pulsar en la corona digital hasta que os aparezcan todas las apps instaladas en el smartwatch. Ahora buscáis la de Actividad (la de los tres famosos circulitos) y esperáis a que se abra. Lo primero que veréis será un resumen de lo que llevamos de día. Hacemos scroll hasta la parte inferior.

Modifica los objetivos de ejercicio diario en tu Apple Watch.

Allí abajo del todo vais a encontrar la función que buscamos, que es la de "Cambiar objetivos". Tocáis en ella para acceder al meollo de todo el sistema y que ya nos permite modificarlo. Como podéis comprobar tendréis la ocasión de aumentar o reducir la cantidad de kilocalorías (rojo) que vais a quemar todos los días, los minutos que durará cada sesión de ejercicio físico (verde) y las horas que pasamos de pie (azul).

Cambiar los objetivos de los tres anillos.

Una vez que hemos afinado esos objetivos, toca pulsar el último botón de "Ok" para que queden almacenados en el Apple Watch. A partir de ahora, y dependiendo de la exigencia que os hayáis impuesto, esos anillos serán mucho más sencillos o complicados de cerrar, por lo que sería bueno que no nos vengamos arriba, no sea que luego en el día a día estemos de bajón al comprobar que no hay forma humana de completar los tres retos diarios que hemos modificado.