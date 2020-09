Los iPhone 12 no tendrán la mejor pantalla del mercado, ¿por qué?

Ya queda menos para que Apple presente sus nuevos iPhone 12 y, tal vez por eso, se van acelerando las informaciones que hablan de cuáles serán sus características. Y una de ellas, que ha venido sonando en boca de algunos de los principales analistas del panorama de los de Cupertino, es la de las pantallas que tendrán los nuevos smartphones.

Concretamente, se viene hablando de que las nuevas pantallas OLED de los iPhone 12 contarían con una cualidad que en los últimos meses han puesto en valor millones de usuarios, como es el salto de los actuales 60Hz de tasa de refresco a los 120, que permite visualizar todo lo que ocurre en la pantalla con una suavidad y definición deslumbrantes, especialmente cuando hablamos de videojuegos.

Nada de 120, por ahora

La noticia que ha saltado hace unas horas es que, definitivamente, los iPhone 12 no contarán con paneles de 120Hz por lo que sus principales cambios se quedarán limitados a las mejoras en el procesador y las cámaras, el 5G, la presencia del sensor LiDAR (en los modelos Pro) y el diseño remozado de su exterior, dejando para más adelante esa tasa de frames por segundo.

iPhone 11 Pro de Apple. Unsplash

Ahora bien, ¿cuál es la razón que ha llevado a Apple a olvidarse de esta característica cuando se trataba de algo que traen de serie algunos móviles Android de la gama media? Pues estando por medio los de Cupertino, todos podríamos pensar que se trata de una cuestión de precio, que no quieren encarecer todavía más sus terminales con un componente al que no le verían un beneficio claro. Pero no es así.

Según desvela el analista Ming-Chi Kuo, todo se debe a que esas pantallas de 120Hz afectarían gravemente a la duración de las baterías, ofreciendo ratios de autonomía más bajos que los vistos, por ejemplo, en los iPhone 11 del año pasado. Lanzar al mercado un terminal con este panel OLED y ver cómo no aguanta encendido tantas horas como los modelos de 2019 sería un duro golpe para la credibilidad de los de Tim Cook.

Es por so que desde Cupertino están esperando a la tecnología "lower-power LTPO display", que les capacitaría para añadir esos paneles de 120Hz en sus smartphones sin tener que padecer problemas de autonomía en sus baterías. ¿Y para cuándo estarían listas? Pues según las mismas fuentes, será en el año 2021 cuando tengamos por fin un iPhone con estas tasas de refresco en su pantalla.