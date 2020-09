1

Vendida por 600.000 euros una corona de plástico

Más de medio millón de euros. Ese ha sido el precio pagado este miércoles por un coleccionista a la casa de subastas Shoteby’s a cambio de una corona de plástico que en su día apenas costó seis dólares. No se trata, sin embargo, de un objeto cualquiera. Es la corona original que Notorious B.I.G, uno mejores raperos de todos los tiempos, lució en su última sesión de fotos, bautizada con el título de King of New York por quien la tomó, el también célebre fotógrafo Barron Claiborne. Apenas tres días después, en 1997, Notorious B.I.G sería asesinado a tiros, pasando a convertirse a partir de entonces en un icono de la cultura urbana.