iOS 14 está cada vez más cerca: ¿sabes qué es la biblioteca de aplicaciones?

iOS 14 fue presentado oficialmente el pasado mes de junio, en la tradicional WWDC que, este año y por razones que no se escapan a nadie, tuvo que celebrarse de forma online. En ella conocimos algunas de las novedades más importantes del nuevo sistema operativo y, de todas las desveladas, la biblioteca de aplicaciones fue una de las más comentadas por el simbolismo que tiene ya que supone la claudicación de Apple ante una evidencia que llevamos padeciendo sus usuarios desde hace 13 años.

Y ese padecimiento no es otro que la gestión que ha hecho iOS en todo este tiempo (incluyendo aquellos en los que se llamaba iPhoneOS) de las aplicaciones que instalamos en el teléfono, y que no van a ningún cajón sino que se van depositando una detrás de otra en las pantallas de inicio del terminal. El problema con el que se han encontrado los de Cupertino es que, con la mayor capacidad de los móviles se ha multiplicado el número de apps que llevamos en ellos y, por lo tanto, se ha complicado su gestión y organización.

Todas juntas en un mismo lugar

La solución que han ideado los de Tim Cook de cara a este iOS 14 no es otra que la de crear un lugar donde aparezcan todas esas aplicaciones organizadas a través de carpetas temáticas. Una estructura donde el usuario no puede ni pinchar ni cortar ya que es el propio sistema operativo el que se encarga de ponerlas según la categoría que tendrían en la App Store. Es por eso que podemos ver criterios como "Sugerencias", "Recién añadidas", "Utilidades", "Creatividad", "Redes sociales", "Viajes", etc.

Lo único que podemos hacer con una aplicación allí guardada, y que no esté en una de las pantallas de inicio, es arrastrarla para colocarla en una de ellas. Un método que os recordará a Android, que venía trabajando de una forma parecida y que, paradójicamente, en los últimos años muchos fabricantes han preferido olvidar para fijarse en el 'método Apple', ese que evita el paso de una app por un cajón de aplicaciones antes de ponerla a mano en una pantalla de inicio.

Biblioteca de aplicaciones de iOS 14.

Tal y como podéis ver en las capturas que tenéis justo encima, la biblioteca de aplicaciones aparece cuando deslizamos hacia la izquierda en la última pantalla de inicio en la que tenemos apps colocadas. Veréis esa organización con carpetas y un cuadro de búsqueda en la parte superior. Si tocamos ahí, cambiaremos a una vista ordenada alfabéticamente con todos los juegos, utilidades y herramientas que tenemos en la memoria del iPhone. Ahora, si queréis tener alguna más a mano, solo tenéis que pulsar sobre ella, mantener y arrastrar para colocarla en una carpeta personalizada o una página concreta.