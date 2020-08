Elon Musk cree que su Cybertruck es un "pateador de culos", ¿por qué?

Aunque la pandemia y los meses de confinamiento nos han hecho mirar hacia otro lado de la actualidad, lo cierto es que hasta la irrupción del coronavirus, veníamos hablando de este Tesla Cybertruck que fue presentado oficialmente el pasado mes de noviembre y que provocó un pequeño terremoto alrededor de su diseño, que es tan odiado como amado por los que siguen la actualidad del mundo de los coches.

Y lo cierto es que no hemos tenido demasiadas noticias en las últimas semanas, aunque Elon Musk se ha preocupado de que nos sigamos acordando de su pickup, gracias a unas declaraciones que ha realizado y que son, cuando menos, extrañas. Y es que no ha tenido mejor forma de definir a su nuevo vehículo blindado que como un "pateador de culos".

¿Se refiere a la competencia?

Ha sido en un podcast donde el CEO de Tesla se ha desatado en elogios hacia su criatura, a la que ha defendido de los muchos ataques que ha sufrido en los últimos meses a cuenta de sus formas: "Acabamos de fabricar un automóvil que pensamos que es increíble y se ve súper extraño. Solo quería hacer un tanque futurista, algo que pareciera que podría salir de "Blade Runner" o "Aliens" o algo así, pero también que fuera muy funcional".

El Tesla Cybertruck ya está disponible para reservar.

Elon Musk pareció venirse arriba durante la entrevista y no dudó en afirmar que "Básicamente, estamos haciendo que este camión sea un pateador de culos norteamericano. El objetivo es patear la mayor cantidad de culos posible con este camión. Queremos que sea algo que puedas usar para remolcar un bote, transportar caballos, sacar los tocones de los árboles del suelo, salir a la carretera y que no tenga que preocuparse por rayar la pintura... porque no hay pintura".

Aunque no entiende a los clientes que se han metido con su Cybertruck, el australiano ha querido recordar que, además de ser una pickup, un modelo que es muy popular en algunas zonas de los EE.UU., tampoco se han olvidado de su parte deportiva, que llega a comparar con algunos de los mejores modelos del mercado: "Puede ser mejor que un Porsche 911, una mejor pickup que la F-150 (de Ford), y está blindado y tiene un aspecto que la impulsa hacia el futuro".

Hay que tener en cuenta que, a pesar de esas críticas negativas que han llegado desde muchos frentes, las reservas de esta Cybertruck siguen viento en popa a toda vela, con unas cifras que ya rondarían las 650.000 a finales del mes de junio. En España también la tenéis para hacer una especie de pre-reserva por solo 100 euros, lo que os da prioridad sobre las futuras peticiones que se produzcan. Eso sí, aunque soltéis ese dinero, no tendréis información ni del plazo de entrega ni del posible precio final que tendrá en nuestro país.