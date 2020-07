La 'app' de YouTube Kids llega a los Fire TV Stick, ¿cómo descargarla?

YouTube Kids es una de las muchas patas que tiene abiertas la plataforma de vídeos propiedad de Google, que se enfrentó a unos inicios complicados por varios problemas con vídeos alojados allí que no eran, precisamente, muy aptos para los "kids". Así que tras aquella marejada inicial, parece que los de Mountain View le han devuelto la confianza a los padres que ven en esta aplicación de YouTube Kids un buen lugar con el que entretener a sus hijos.

Y mientras todo esto ocurría, los Fire TV Stick seguían sin poder tenerla disponible, aunque tras aquella Entente Cordiale suscrita por Google y Amazon en abril del año pasado, quedó claro que más pronto que tarde llegaría a la llave HDMI de los de Jeff Bezos. Y así es, YouTube Kids ya está disponible para descargar a través de la tienda de apps de la propia plataforma.

Más contenido para niños

Aunque en los Fire TV Stick ya existen muchas apps que cuentan con vídeos y contenidos específicos para los más pequeños, el caso de YouTube Kids es especial porque se gestiona a través de la cuenta de Gmail de los padres y estos pueden ir creando un histórico que se transfiere fácilmente entre dispositivos, sin mucho esfuerzo. Un niño puede empezar a ver un capítulo en la tablet y terminarlo en la televisión rápidamente, con apenas un clic. Cosa que siempre es una ventaja.

Contenidos para toda la familia en Fire TV Stick.

Por no hablar de los favoritos, las suscripciones y aquellos creadores de contenidos verificados que se mantienen siempre a la vista del pequeño. Además, y tal y como anuncia Amazon en su blog de Fire TV Stick, esta aplicación de YouTube Kids "fue diseñada para satisfacer las necesidades de los niños, con botones más grandes para una interacción más fácil y gráficos amigables para los niños para mantenerlos interesados".

Además de la accesibilidad, YouTube Kids en el Fire TV Stick también mantiene los mismos controles parentales, de tal forma que el pequeño no pueda vagar libremente por toda la oferta disponible si no lo desean así sus padres. Es por eso que la app también es compatible con la creación de perfiles personalizados para cada niño y el bloqueo de canales o videos que no queremos que vea en la televisión.

Si quieres instalarla solo debes ir al menú de búsqueda de tu Fire TV Stick, arriba a la izquierda, y escribir "youtube" para que te aparezca en el resultado. Pulsas sobre "youtube kids" e irás a la página de instalación. A los pocos segundos ya la tendrás disponible para vincular la cuenta y empezar a ver vídeos.