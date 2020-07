Samsung copia a Apple: adiós a los cargadores en las cajas de sus móviles

Cuando una compañía realiza un movimiento tan radical podemos entenderlo como una estrategia particular que podría tener muchas lecturas. Es el caso de Apple y su intención de no incluir con los iPhone 12 ni los Earpods, ni el adaptador de corriente en lo que podría entenderse como una forma, no solo de ahorrar costes, sino de eludir algunas limitaciones legislativas que se quieren imponer desde organismos como la Unión Europea.

Ahora bien, eso que parece una decisión de los de Cupertino más o menos coherente (ya hacen algo parecido con sus Apple Watch o Airpods, en los que solo entregan el cable de carga), extraña que vaya a ser seguida por Samsung, que no ha reparado en gastos cuando se trata de agasajar a sus clientes. De siempre, sus embalajes han incluido de todo, desde cargadores rápidos a cables USB de muy buena calidad y hasta adaptadores de USB-A a USB-C, etc.

¿Tiene la culpa el 5G?

El caso es que Samsung planea eliminar los cargadores del embalaje de algunos de sus teléfonos ya que desde la compañía entienden que los usuarios ya disponen de una cantidad suficiente de cargadores como para que no haga falta que le incluyan otro más con su nuevo terminal. Y pueda que tengan razón porque consolas, asistentes virtuales, ordenadores, etc. usan ya la norma de los coreanos... por lo que cierto ahorro en el precio nos vendría de perlas.

Cargador estándar de Samsung (microUSB).

Ahora bien, ¿repercutirán esa ausencia del cargador en el precio final con una pequeña rebaja? Parece que no porque, según adelantan algunos medios, los costes que suponen la llegada de los componentes que permiten la conectividad 5G podría comerse ese margen y dejar las cosas como estaban. Tal vez ahí podamos encontrar también las razones que han empujado a los de Cupertino y, mucho nos tememos, a los demás que seguirán este mismo camino.

De todas formas, hay una parte positiva en esta decisión de los coreanos y tiene que ver con el medio ambiente y el ahorro de residuos que suponen estos componentes cuando terminan su vida útil. Solo Samsung fabrica todos los años cerca de 400 millones de smartphones, lo que, si se generaliza en todas sus gamas, supone un enorme alivio en la lucha por preservar la naturaleza. Sea como fuere, Samsung no ha confirmado nada a esta hora por lo que veremos si en el Unpacked previsto para el 5 de agosto aprovechan para anunciarlo. ¿Creéis que no es necesario que incluyan el cargador?