El textil redujo un 26% las ventas en junio pese a la reapertura de las tiendas y los descuentos

El sector textil sufrió una caída del 26% en sus ventas del mes de junio, según datos de la patronal Acotex. Un periodo en el que se completó la desescalada en buena parte del país y en el que la mayor parte de los comercios pudieron reabrir sus puertas, aunque con limitaciones de aforo y durante varios días también de superficie dependiendo de su ubicación, si bien los descuentos se sucedieron durante las semanas previas al comienzo "oficial" de las rebajas, ya a finales de mes.

La caída, profunda respecto al mismo mes del año pasado, sí es más moderada que en mayo y sobre todo que en abril, cuando las ventas de todo el sector se derrumbaron casi un 90% por el cierre obligado de las tiendas durante el estado de alarma, siendo el canal online el único que generaba ingresos. En mayo la caída fue algo menor, pero importante, del 72,6%. Durante ese mes comenzaron a abrir las primeras tiendas de forma gradual, según su superficie y su ubicación, y con medidas de restricción de aforo.

En el acumulado del año la caída alcanza el 39%, lo que supone cerrar el peor primer semestre para el sector desde que se recogen datos.

"En el mes de junio se han podido abrir las tiendas aunque muchas de ellas abrieron avanzado el mes de junio y con restricciones en la movilidad de la ciudadanía", explican desde Acotex. La asociación explica que "el comercio textil y complementos se encuentra en una situación muy delicada siendo necesarias medidas urgentes y específicas para el sector. Con este descenso tan importante de ventas no nos valen moratorias en los impuestos, tasas, tributos o en las cuotas de la seguridad social es necesario la condonación de los mismos". En concreto, Acotex pide liquidez "y no más endeudamiento" así como una solución para el pago de los alquileres de los locales, "a los que no podemos hacer frente mientras sigamos con estos niveles tan bajos de ventas". También reclaman más flexibilidad y extender los ERTE al menos hasta fin de año.