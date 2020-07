Personaliza el escritorio de Windows 10 con los fondos oficiales del Orgullo 2020

Se trata de una celebración que ya ha cumplido 51 años y que tiene en el 28 de junio de 1969 el inicio de su reivindicación a cuenta de los disturbios producidos en el pub Stonewall Inn., de Nueva York. Desde entonces, esa fecha ha ido adquiriendo tintes cada vez más festivos hasta convertirse en lo que es hoy: un día en el que las personas se reivindican en lo que son, sin miedo a revivir acontecimientos represivos como los ocurridos en EE.UU. hace más de medio siglo.

El caso es que en buena parte del mundo, el Día del Orgullo Gay se celebrará el próximo fin de semana, en una edición extraña y excepcional por culpa del coronavirus. A pesar de eso, la comunidad LGTBI de España está organizando eventos online donde podrán participar todas las personas que así lo deseen, gracias al trabajo de muchas asociaciones y grupos que no quieren dejar de reivindicarse en una fecha tan señalada.

Fondos oficiales de Windows 10

Así las cosas, Microsoft ha decidido publicar de cara a esta celebración lo que ha dado en llamar como las "Pride 2020 Flags" (Banderas del Orgullo 2020) y que no son otra cosa que fondos de escritorio que reproducen, de una manera realmente bonita, las distintas insignias que representan a este movimiento en todo el mundo. Desde la multicolor que todos conocemos, hasta otras que juegan con tonos diferentes.

Fondos oficiales del Orgullo 2020 de Microsoft.

En total, Microsoft ha publicado cuatro fondos distintos que, según explican en la página donde podemos descargarlos, "cuanto más conversamos, más comprendemos. Inicia conversaciones sobre el Orgullo con este tema de edición especial para Windows, inspirado en las muchas banderas de la comunidad LGBTQI+. [...] Estas imágenes solo se deben usar como fondo de escritorio".

Para instalarlo en nuestro ordenador, simplemente debéis acceder al enlace que tenéis más arriba y pulsar en el botón de "Obtener". Se descargará de manera automática en el ordenador y allí podréis escoger si deseáis que los cuatro fondos vayan alternando uno detrás de otro, o fijar uno como el principal que tendréis de manera permanente en el escritorio.

En la información de estos fondos de pantalla Microsoft no especifica la resolución que tienen aunque nosotros los hemos probado en la pantalla de una Surface Pro 7 (2.736x1.824 pixels) y se ven bien, sin problemas. No parece que vayan a aguantar en calidad 4K, pero si lo que realmente te mueve es la parte reivindicativa de este tema especial, entonces no lo dudes a la hora de bajártelo ya a tu ordenador con Windows 10.